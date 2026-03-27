BofA'dan ABD tüketici hisselerinde alım fırsatı tahmini

Bloomberg News'in haberine göre, Hartnett, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu’daki çatışmanın sona ermesinin ardından ekonomik yavaşlamaya karşı tüketiciyi koruyacak adımlar atmasının muhtemel olduğunu ve bunun siyasi destek açısından da önemli olduğunu belirtti. Bu çerçevede “resesyondan kaçınmak için politika paniği” varsayımına dikkat çekti.

Stratejist, yaşam maliyetlerindeki artış ve İran savaşı sonrası yükselen petrol fiyatlarının seçmen memnuniyetsizliğini artırdığını, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde yönetimin bu baskıyı hafifletmeye yönelebileceğini ifade etti. Olası politika araçları arasında evrensel temel gelir benzeri uygulamalar da yer aldı.

Hartnett, bu ortamda ABD tüketici hisselerini bir alım fırsatı olarak öne çıkarırken, sektörün S&P 500’e göre değerlemesinin pandemi ve küresel finansal kriz dönemlerine benzer düşük seviyelerde bulunduğunu belirtti.