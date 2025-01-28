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BofA'dan Avrupa Merkez Bankası tahmini

Bank of America analistleri, "Avrupa Merkez Bankası temkinli bir ton kullanır ise Euro biraz yükselebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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BofA'dan Avrupa Merkez Bankası tahmini
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Bank of America (BofA) analistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın ECB) perşembe günkü toplantıda faiz indirimleri konusunda temkinli bir tonda konuşması halinde Euro'nun bir miktar yükselebileceğini savundular.

“Piyasa zaten önümüzdeki iki toplantı için iki indirim fiyatlıyor ve ECB'nin şu anda bunun ötesinde daha fazla indirim taahhüt etmesi pek olası değil” değerlendiren analistler, "Bu potansiyel ihtiyat, tek para birimine karşı bahis yapan kısa pozisyonlar göz önüne alındığında euroya mütevazı bir destek sağlayabilir" dedilerr.

Bununla birlikte BofA, ECB'nin daha fazla faiz indirimine gitmesi ihtimalini artırabilecek ABD ticaret tarifeleri riski nedeniyle yakın vadede Euro'ya temkinli yaklaşmaya devam ediyor.

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