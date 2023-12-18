BofA’dan Fed’e ilişkin ‘faiz indirimi’ tahmini

Bank of America (BofA) Global Research, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024 Mart ayından başlayarak dört adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediğini bildirdi.

BofA, 2024 için gelecek yıl için indirim miktarını 75 baz puandan 100 baz puana yükseltti ve Fed'in haziran, eylül ve aralık aylarında da faizleri düşüreceğini öngördü.