BofA'dan hisse senedi için temkinli tahmin: S&P 500 getirisi tahvil faizinin altında kalabilir

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ABD'de tahvil faizlerindeki yükseliş, yatırım tercihlerinde dengeleri değiştiriyor.

BofA'nın ABD Hisse Senedi ve Kantitatif Strateji Başkanı Savita Subramanian, 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizinin yüzde 5 seviyesini aşmasının ardından tahvillerin uzun bir aradan sonra hisse senetlerine karşı güçlü bir alternatif oluşturduğunu söyledi.

Tahvil faizi, beklenen hisse getirisini aştı

Subramanian, bankanın değerleme modeline işaret ederek, S&P 500'ün önümüzdeki 10 yıllık dönemde yıllıklandırılmış getirisinin mevcut tahvil faizi seviyesinin gerisinde kalabileceğini belirtti. Bu tablonun uzun vadeli getiri arayışında tahvillerin cazibesini artırdığını vurguladı.

Hisse senetlerinde yukarı alan daraldı

Hisse senedi piyasalarındaki iyimserliğin hala yüksek olduğuna dikkat çeken Subramanian, bu durumun piyasayı olası olumsuz gelişmelere karşı daha kırılgan hale getirdiğini ve endekslerde yukarı yönlü alanı daralttığını ifade etti.

Gözler Fed ve Hazine'de

ABD Merkez Bankası (Fed) ile ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli faizlerdeki seyri yakından izlediğini ve faizlerde aşırı yükselişin önüne geçmeye çalıştığını kaydeden Subramanian, demografik dönüşüm ve yapay zekanın sağlayacağı verimlilik artışının uzun vadede enflasyon ve faiz baskısını hafifletebileceğini dile getirdi.

Subramanian, bu gerekçelerle ABD tahvil faizlerinin %6-7 bandının üzerine kalıcı olarak çıkmasını düşük ihtimal olarak gördüğünü söyledi.