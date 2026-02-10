BofA'dan Japonya Merkez Bankası için faiz tahmini

BofA Global Research, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırım takvimine ilişkin beklentisini güncelledi.

BofA, BoJ’un ilk faiz artışını daha önce öngörülen Haziran yerine Nisan 2026’da 25 baz puan ile gerçekleştirmesini bekliyor.

Kurum ayrıca BoJ’un Eylül 2026’da 25 baz puan daha faiz artıracağını, bunun ardından Ocak 2027 ve Temmuz 2027’de de 25’er baz puanlık artışlar yapacağını öngördü.