BofA'dan Japonya Merkez Bankası yorumu: Güvercin sinyali sürecek mi?

BofA ekonomistlerine göre, Japonya Merkez Bankası (BoJ) daha az güvercin bir duruşa doğru bir geçiş sinyali verebilir.

Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta yapılacak para politikası toplantısında politika faiz oranını yüzde 0,5'te tutması bekleniyor.

Ancak ekonomistler, Japonya'nın ABD ile yakın zamanda imzaladığı ticaret anlaşması nedeniyle, bankanın daha az güvercin bir ton kullanacağını belirtiyor. Anlaşma, BoJ'un politika sıkılaştırmasını ertelemesinin nedeni olarak gösterdiği büyük belirsizliği ortadan kaldırıyor.