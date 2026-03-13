BofA’dan kritik uyarı: Piyasalarda görünüm 2008’i hatırlatıyor

Küresel piyasalarda Şubat 2026’nın son gününde hafta sonu başlayan ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla fitili ateşlenen savaşın etkisi ağırlıklı olarak petrol fiyatlarında görülüyor. Petrolün yılbaşından bu yana yüzde 60’ın üzerinde yükselmesi, 2008 Küresel Finans Krizi dönemindeki fiyat hareketlerini hatırlattı.

Bank of America (BofA) stratejisti Michael Hartnett’ın BloombergHT’nin aktardığı notuna göre, "2026’daki varlık performansı, 2007 ortasından 2008 ortasına kadar görülen fiyat hareketlerine ürkütücü derecede yakın seyrediyor" ifadeleri dikkat çekti.

Hartnett, 2008 krizinde petrolün varil başına 70 dolardan 140 dolara çıktığı dönemde yaşanan mortgage sarsıntıları ile mevcut tablo arasında paralellik kurdu. Buna göre şu anki piyasa endişelerinin merkezinde iki ana unsur yer alıyor:

1-Özel tahvil piyasasında fon çıkışları, borç verme standartlarının sıkılaşması ve yapay zekânın bazı borçlular üzerindeki etkisiyle bu varlık sınıfında stres birikiyor.

2-Savaş kaynaklı enerji maliyetleri artarken, ekonomik büyümenin duraksaması ve buna rağmen merkez bankalarının faiz artırmak zorunda kalması (stagflasyon) piyasaların en büyük kâbusu haline geldi.