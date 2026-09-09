BofA'dan küresel büyüme tahmini: 2026 beklentisi yükseldi, 2027 aşağı çekildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

2028 için büyüme beklentisi yüzde 3,3

Ekonomistler Claudio Irigoyen ve Antonio Gabriel tarafından hazırlanan değerlendirmede, küresel ekonominin 2028 yılında yüzde 3,3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

BofA'nın yeni tahminleri, küresel ekonomide büyümenin önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde dirençli kalacağına işaret etti.

Enflasyon endişesi yeniden öne çıktı

BofA ekonomistleri, küresel enflasyonun daha önce öngördüklerinden daha kalıcı olabileceğine dikkat çekti.

Değerlendirmede, enflasyondaki yükselişin para politikası faizlerinin daha yüksek seviyelerde tutulması gerektiği yönündeki beklentiyi güçlendirdiği ifade edildi.

Ekonomistler, bu kapsamda Fed'in ilerleyen dönemde atacağı faiz adımlarının küresel büyüme görünümü açısından kritik olacağını belirtti.

Yapay zeka yatırımları büyümeyi destekliyor

Küresel büyüme görünümündeki olumlu unsurların başında yapay zeka yatırımları ve ihracat artışı geliyor.

BofA, özellikle teknoloji sektöründeki yatırımların ekonomik aktiviteyi desteklediğini ve gelişmekte olan Asya ekonomilerindeki teknoloji ihracatçılarının küresel büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonda önemli rol oynadığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı riski yakından izleniyor

Bununla birlikte banka, küresel ekonomi açısından önemli risklerin devam ettiğine dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafik aksaklıkları, finansal koşulların sıkılaşması ve yüksek enflasyonun kalıcılığı, büyüme görünümünü tehdit eden başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Ekonomistler, özellikle enerji arzında yaşanabilecek sorunların küresel ekonomide yeni baskılar oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi için tahmin yükseltildi

Bölgesel bazda yapılan revizyonlarda ise farklı yönlü değişiklikler dikkat çekti.

BofA, ABD ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini sınırlı ölçüde aşağı çekerken, Euro Bölgesi beklentisini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, Euro Bölgesi'nin 2026 yılında yüzde 0,8 büyümesini bekliyor. Bu rakam, önceki tahmine göre 30 baz puanlık artış anlamına geliyor.

Teknoloji ihracatı gelişmekte olan ekonomileri destekledi

BofA'ya göre 2026 küresel büyüme tahminindeki en güçlü yukarı yönlü revizyonun kaynağı, gelişmekte olan Asya ekonomilerindeki teknoloji ihracatçıları oldu.

Teknoloji ürünlerine yönelik güçlü dış talebin, söz konusu ekonomilerin büyümesini desteklediği ve bu etkinin gelişmekte olan ülkelerin genel büyüme görünümüne de olumlu yansıdığı belirtildi.

Böylece yapay zeka yatırımları, teknoloji ihracatı ve küresel ticaretin seyri, önümüzdeki dönemde büyüme görünümünün en önemli belirleyicileri arasında öne çıktı.