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BofA'dan oynaklık uyarısı: Seçimler öncesi bu 4 tarihe dikkat!

Hisse senedi yatırımcıları için ABD’de kasım ayında yapılacak seçimler kritik bir tarih olurken, Fed'in 50 baz puanlık ilk faiz indirimi sonrasında belirsizlikler de azaldı. Bank of America ise ABD'deki başkanlık seçimlerine kadar piyasalar için önemli olan 4 tarihe dikkat çekti.

Haber Merkezi
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BofA'dan oynaklık uyarısı: Seçimler öncesi bu 4 tarihe dikkat!
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ABD’de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki mücadelede kazanan belli olacak. Bank of America (BofA), hisse senedi piyasası için seçimlere kadar bazı önemli gelişmelere dikkat çekerken, 4 önemli tarih vererek yatırımcıları uyardı.

BofA hem yatırımcıların dikkat etmesi gereken tarihleri paylaştı hem de S&P 500 endeksi üzerindeki beklenen hareketleri opsiyon fiyatlarıyla analiz etti.

Bu tarihler neler?

Eylül ve ekim aylarına ait ABD tarım dışı istihdam raporlarının açıklanacağı 4 Ekim ve 1 Kasım tarihleri piyasalar için önemli. BofA, bu tarihlerde S&P 500’de yüzde 1’den fazla oynaklık öngörürken, güçlü istihdam raporları ve PMI verilerinin hisse senetleri üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği de ifade edildi.

ABD'de eylül ayı enflasyon verisi 10 Ekim'de açıklanacak. Ancak Fed'in enflasyondan ziyade iş gücü piyasasına odaklanması nedeniyle bu verinin piyasa üzerindeki etkisinin daha sınırlı olacağı belirtilse de S&P 500'de yüzde 1'e yakın bir dalgalanma bekleniyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin üçüncü çeyrek getirilerini açıklayacağı 21 Ekim. Bu sonuçların özellikle yapay zekâ teknolojilerinin gelir potansiyeli hakkında ipuçları vermesi bekleniyor.

Seçim sonuçlarının açıklanması sonrası, 6 Kasım tarihi piyasa için kritik bir gün olacak. BofA, S&P 500’de yüzde 2,5 seviyelerinde bir hareket beklerken, seçimlerden kesin kazanan çıkarsa, piyasalar yeni başkanın dört yıllık görev süresi boyunca uygulayacağı politikaları fiyatlamaya başlayacak.

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