BofA'dan uyarı: Hisse senetleri için doğru zaman değil

Bank of America (BofA) stratejistleri, Fed'in sıkılaşma döngüsünde sona gelindiği sinyallerine rağmen hisse senedi almak için aceleci davranılmaması gerektiğini beliterek, yeni bir 'yapısal boğa ortamı' için Fed gevşemesini tetikleyecek bir resesyon yaşanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

BofA stratejisti Michael Hartnett, yükselen enflasyon ve resesyon korkuları arasında çıkışların hızlandığını belirterek, henüz hisse senedi almak için doğru zamanın gelmediğine dikkat çekti.

BofA'dan yayımlanan EPFR Global verilerine göre, küresel hisse senedi fonlarından çıkışlar 3 Mayıs'a kadar olan haftada 6,6 milyar dolara ulaşarak iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Stratejistler, yapışkan fiyat baskıları ve esnek bir işgücü piyasası nedeniyle Fed'in faiz indirimlerine dönmesini engellediğini ve "son faiz artışı sonrası sat" tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.