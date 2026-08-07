BofA'dan yatırımcılara risk azaltma çağrısı

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Bank of America Corp. stratejistlerine göre, yatırımcı iyimserliği o denli aşırı bir seviyeye ulaştı ki, riskli varlıklardaki pozisyonları azaltmaya başlamanın zamanı geldi.

Michael Hartnett liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan bir notta, bankanın Bull & Bear Göstergesi'nin 9,4'ten 9,7'ye yükselerek 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Ekip, yatırımcı iyimserliğinin arkasındaki nedenler olarak genişleyen hisse senedi piyasalarını, yüksek getirili borçlanma araçlarına yönelik güçlü sermaye girişlerini ve daralan getiri farklarını işaret etti.

Savunma amaçlı varlıklar önerildi

Stratejistler, ekonomideki, para politikasındaki ve yapay zekadaki olumsuz sürprizlere karşı portföyleri korumaya yardımcı olmaları gerektiğini söyleyerek savunma amaçlı varlıkları önerdi.

Hartnett, "Yatırımcıların riskli varlıklardan çekilmelerini ve/veya bazı savunma amaçlı varlıklara, uzun vadeli yatırım araçlarına ve ABD dolarına yönelmelerini öneriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Güçlü bilançolar risk iştahını destekledi

Bu uyarı, yatırımcıların olumlu sonuçların ardından yarı iletken hisselerine geri dönmesi ve yapay zeka rallisinin ivme kaybettiği endişelerini hafifletmesiyle birlikte geldi. Hem ABD, hem de Avrupa'daki güçlü bilançolar da piyasa duyarlılığını daha da güçlendirdi.

Hisse senetleri bu hafta Atlantik'in her iki yakasında da rekor seviyelere ulaştı.

Gözler ABD istihdam verisinde

Yatırımcılar şimdi Fed'in bir sonraki hamlesine dair yeni ipuçları için bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Beklenenden daha güçlü veriler, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirerek riskli varlıklarda bir geri çekilmeye yol açabilir.