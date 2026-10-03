BofA'dan yıl sonu Euro tahmini: EUR/USD 1,15'e çıkacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

BofA'nın değerlendirmesine göre ABD ekonomisine ilişkin temel göstergeler dayanıklılığını koruyor. İşsizlik oranı %4 civarında seyrederken ekonomik büyüme %2 seviyesinde bulunuyor. Buna karşın piyasalarda önümüzdeki dönemin görünümünü etkileyebilecek risk başlıkları genişliyor.

İran Savaşı ve buna bağlı arz şoku bu risklerin başında geliyor. Yapay zekaya ilişkin endişeler, mali zorluklar ve ticaret gerilimleri de öne çıkan diğer başlıklar arasında yer alıyor. Yaklaşan ABD ara seçimleri ise ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlik açısından da takip ediliyor.

Euro Bölgesi'nde aktivite beklentiyi aştı

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bölge ekonomisine ilişkin bu görünümün yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki yaklaşımı da BofA'nın değerlendirmesinde öne çıkıyor.

ECB, enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini korumaya odaklanırken yüksek enerji fiyatları bölge ekonomisi açısından önemli bir risk oluşturuyor. Enerji maliyetlerindeki gelişmeler, enflasyon görünümü ve para politikasının seyri açısından yakından izleniyor.

Fransa'daki gelişmeler de Euro Bölgesi açısından takip edilen riskler arasında bulunuyor. Böylece bölge ekonomisinde aktivitenin beklentilerin üzerinde seyretmesine rağmen enerji fiyatları ve ülke bazlı gelişmeler görünüm üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Paritede orta vadeli yükseliş beklentisi

BofA'nın yıl sonu için 1,15, 2027 sonu için ise 1,20 seviyesini öngörmesi, bankanın EUR/USD'de önümüzdeki dönemde daha yüksek seviyeler beklediğini ortaya koyuyor. Bankanın değerlendirmesinde ABD ekonomisinin mevcut gücü korunurken artan riskler, Euro Bölgesi'ndeki aktivite ve merkez bankalarının enflasyonla mücadeledeki tutumu birlikte ele alınıyor.

Bu çerçevede paritenin seyri açısından ABD'deki ekonomik ve mali gelişmelerin yanı sıra Euro Bölgesi'ndeki büyüme görünümü, enerji fiyatları ve para politikası beklentileri izlenecek.