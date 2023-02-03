BofA/Hartnett: Yatırımcılar acımasız düşüşlerle karşı karşıya kalabilir

Bank of America Corp stratejistleri, 2023 yılı ABD ekonomisini değerlendirdi. Michael Hartnett liderliğindeki bir ekip hazırladıkları notta "en sancılı işlem" her zaman "ertelenen kıyamettir" diye yazdı. Risk, enflasyonun önümüzdeki birkaç ay içinde tekrar alevlenmesi ve ABD ekonomisinin yılın ilk altı ayında dirençli kalmasının ardından 2023'ün ikinci yarısında daha derin bir durgunlukla karşı karşıya kalması şeklinde resmedildi.

EPFR Global verilerine atıfta bulunan nota göre, küresel hisse senedi fonlarına son dört haftada 44,7 milyar dolar giriş oldu. Hisse senetleri, 2023'ün başından bu yana enflasyonun soğuduğuna dair işaretler, Çin'in yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ve yavaşlayan ekonomilerin küresel merkez bankalarını faiz artırımlarını durdurmaya zorlayacağına dair umutlarla yükseldi.

Hartnett, yatırımcılara S&P 500'ü en son kapanışından %0,5 daha yüksek olan 4.200 puanın üzerine çıktığında satmaya başlamalarını tavsiye ediyor.

Birkaç stratejist Hartnett'in görüşünü paylaşıyor. Morgan Stanley'den Michael Wilson, hisse senedi rallisine akın eden yatırımcıların Federal Reserve'e doğrudan meydan okudukları için hayal kırıklığına uğrayacaklarını söyledi. JPMorgan Chase & Co.'dan Marko Kolanovic, hisse senetlerinin yükseldiği ve bir "çarpışma"ya hazırlandığı bir dönemde ekonominin gerilemeye doğru gittiğini söyledi.