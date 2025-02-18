BofA'nın anketi açıklandı: Fed bu yıl faiz indirimi yapar mı?

Bank of America'nın Şubat ayı küresel fon yöneticisi anketine göre, yatırımcıların büyük bir kısmı Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesini bekliyor.

Ankete katılan fon yöneticilerinin yüzde 77'si Fed'in 2025 yılında faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Ankete göre, yatırımcıların yüzde 46'sı iki faiz indirimi beklerken, yüzde 27'si bir, yüzde 4'ü ise üç faiz indirimi öngörüyor.

Ankete katılanların yüzde 19'u ise faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklemiyor.

Yatırımcıların sadece yüzde 1'i Fed'in 2025 yılında faiz oranlarını artırmasını bekliyor.