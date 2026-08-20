BofA’nın dolar ve euro senaryosu belli oldu

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Banka, euro/dolar paritesine ilişkin tahminlerini değiştirmezken, yen ve Kanada doları karşısında dolar beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Euro için yükseliş beklentisi

Bank of America (BofA), euro/dolar (EUR/USD) paritesine ilişkin tahminlerinde değişikliğe gitmedi. Banka, paritenin 2026'nın üçüncü çeyreği sonunda 1,12, yıl sonunda ise 1,15 seviyesinde olmasını bekliyor.

BofA, uzun vadede euroda yükseliş öngörüyor. Bankanın 2027 sonu için EUR/USD tahmini 1,20 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin gerçekleşmesi halinde euronun dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,4 değer kazanabileceği hesaplanıyor.

Banka, kısa vadede euro için yukarı yönlü risklerin bulunduğuna dikkat çekerken, dolar tarafında ise aşağı yönlü risklerin arttığını belirtiyor. BofA'nın değerlendirmesinde, döviz piyasasında doların görünümünün kısa vadede baskı altında kalabileceği öne çıkıyor.

Dolar üzerindeki baskı artıyor

BofA'nın değerlendirmesinde dolar için kısa vadeli risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanıyor. Banka, dolar paritelerine ilişkin tahminlerinin çoğunu değiştirmese de para biriminin görünümünde aşağı yönlü risklerin öne çıktığına işaret ediyor.

Doların görünümünde ABD'deki para politikası beklentileri de önem taşıyor. Piyasalarda son dönemde ABD'den gelen istihdam ve enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden şekillenirken, dolar üzerindeki baskının arttığı görülüyor. 20 Ağustos itibarıyla dolar, euro karşısında üç ayın en düşük seviyesini gördü.

Yen'de aşağı yönlü revize

BofA, dolar/yen (USD/JPY) paritesine ilişkin tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. Banka, Japonya'daki değişen ekonomik dinamiklerin yanı sıra koordineli bir döviz müdahalesi ihtimalinin artmasını bu değişikliğin gerekçeleri arasında gösterdi.

BofA, 5 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı "Koordineli yen alım müdahalesi hakkında SSS" başlıklı ayrı raporda da Japonya'nın yenin değerini desteklemek amacıyla müdahalede bulunma ihtimalini değerlendirmişti.

Kanada doları için 1,40 beklentisi

Banka, dolar/Kanada doları (USD/CAD) paritesine ilişkin tahminini de aşağı yönlü değiştirdi. BofA, paritenin 2026'nın geri kalanında 1,40 seviyelerinde seyretmesini bekliyor. Bankanın 2027 yılı için öngörüsü de yaklaşık aynı seviyede bulunuyor.

USD/CAD görünümünün temelinde Kanada Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler yer alıyor. BofA, Kanada Merkez Bankası'nın orta vadede faiz oranlarını mevcut seviyelerde sabit tutmasının muhtemel olduğunu değerlendiriyor.

Böylece BofA'nın yeni döviz senaryosunda euro için uzun vadeli yükseliş beklentisi korunurken, doların kısa vadeli görünümünde aşağı yönlü riskler, yen ve Kanada doları karşısında ise daha düşük parite beklentileri öne çıkıyor.