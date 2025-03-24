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BoJ borsadan kâr etti

Japonya MB, 2024 mali yılının ilk yarısında borsa yatırım fonlarından 33 trilyon yen kar elde etti.

Haber Merkezi
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BoJ borsadan kâr etti
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Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda bu sabah yaptığı açıklamada, BOJ'un elinde tuttuğu borsa yatırım fonlarından (ETF) 31 Mart'ta sona erecek 2024 mali yılının ilk yarısında 33 trilyon yen kar elde ettiğini söyledi.

Ueda ayrıca, BOJ'un elindeki Japon devlet tahvili varlıklarını hemen satamayacağını, bunların kademeli olaraka azaltılmakta olduğunu ifade etti.

BOJ'unu yüzde 2 hedefine ulaşmak için gerektiğinde parasala gevşemenin derecesini ayarlayabileceğini de anlatan Ueda, "Temel enflasyonun %2'ye yaklaşma olasılığı varsa parasal gevşemenin derecesini ayarlamaya devam edeceğimizi söyledik. Politika hedeflerimiz fiyat istikrarını sağlamaktır ve politikalarımızın takibi BOJ'un mali durumuna ilişkin değerlendirmelerden etkilenmeyecektir" dedi.

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