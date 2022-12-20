BoJ, faizi değiştirmezken getiri eğrisi hedef bandını genişletti

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmezken, getiri eğrisi hedef bandını genişletti. BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Banka ayrıca, piyasa işleyişini iyileştirmek ve getiri eğrisinin daha düzgün bir şekilde oluşmasını teşvik etmek için getiri eğrisi kontrolünün yönetimini değiştirmeye karar verdi. Buna göre, daha önce artı/eksi 25 baz puan olan 10 yıllık Japon devlet tahvili için hedef bandı, 25 baz puan genişletilerek artı/eksi 50 baz puan olarak belirlendi.

Ultra gevşek para politikası temellerinde değişime işaret eden karara gerekçe olarak Banka, spot ve vadeli piyasalarda arbitraj işlemleri ve farklı vadelerdeki tahvil faizleri arasında bulunan ilişki doğrultusunda, tahvil piyasalarının işleyişindeki bozulmayı gösterdi.

Karar metninde, ilkbahardan bu yana yurt dışı finans ve sermaye piyasalarındaki oynaklığın arttığı, bu durumun Japonya piyasalarını önemli ölçüde etkilediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Japon devlet tahvili getirileri; şirket tahvili getirileri, banka borç verme oranları ve diğer fonlama oranları için referans oranlardır. Bu piyasa koşulları devam ederse, bunun şirket tahvillerinin ihraç koşulları gibi finansal koşullar üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Banka, bugün alınan önlemlerin, getiri eğrisi kontrolü çerçevesinde oluşan parasal genişleme etkilerinin kurumsal finansman gibi yollarla iletilmesini kolaylaştıracağını beklemektedir. Banka, bu tedbirleri uygulayarak parasal genişlemenin sürdürülebilirliğini artırmayı ve böylece fiyat istikrarı hedefine ulaşmayı amaçlayacaktır. Banka, piyasa işlemlerinde yeni hedef banda uygun getiri eğrisi oluşumunu teşvik etmek amacıyla devlet tahvili alım miktarını daha da artıracak, sabit faizli alım işlemleri gerçekleştirerek her vade için hızlı tepkiler verecektir."

Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği aktarılan metinde, yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği vurgulandı.

Metinde, "Banka, koronavirüs salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." şeklindeki yönlendirmenin korunması da dikkati çekti.

BoJ'un getiri eğrisi hedef bandındaki değişikliği, nisan ayında görev süresi dolacak olan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine gelecek adaylara ilişkin haber akışının yoğunlaştığı ve para politikasında nasıl bir değişiklik olacağının tartışıldığı bir süreçte geldi.

Açıklanan kararların ardından Japon yeni dolar karşısında güçlendi. Dolar/yen paritesi 133,1 ile son 4 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 133,2 seviyesinde dengelendi.



