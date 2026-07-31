BOJ faizi sabit bıraktı, para politikasında değişikliğe gitmedi
Japonya Merkez Bankası (BOJ), piyasa beklentileri doğrultusunda para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini sabit tuttu. Banka, mevcut sıkılaşma sürecine ilişkin yeni bir adım atmazken, para politikası duruşunu korumayı tercih etti.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklentilere paralel olarak para politikasında değişikliğe gitmeyerek faiz oranlarını sabit bıraktı.
Banka, ekonomik büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek ekonominin para politikasında kademeli normalleşmeyi destekleyecek bir patikada ilerlediği değerlendirmesinde bulundu.
BOJ, temel enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalma riskinin sürdüğüne dikkat çekerek, ekonomik büyüme ve fiyat görünümünün beklentiler doğrultusunda seyretmesi halinde faiz artırımlarına devam edileceği yönlendirmesini yineledi.
Buna karşın banka, hükümetin sübvansiyon programlarının enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkisini gerekçe göstererek, cari mali yıla ilişkin temel enflasyon tahminini yüzde 2,8'den yüzde 2,5'e indirdi. Ekonominin ise aynı dönemde yüzde 0,6 büyümesi bekleniyor.