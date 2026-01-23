BOJ faizleri sabit bıraktı, büyüme beklentilerini yükseltti

Japonya Merkez Bankası (BOJ), yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tuttu. Böylece banka, geçen ay yapılan ve faizi yaklaşık 30 yılın en yüksek düzeyine çıkaran artışın ardından temkinli duruşunu korumuş oldu.

BOJ yayımladığı görünüm raporunda, çekirdek enflasyonun 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,9 ve 2027 mali yılında yüzde 2,0 seviyelerinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Ekonomik büyüme tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi. Buna göre Japon ekonomisinin 2025 mali yılında yüzde 0,9, 2026 mali yılında yüzde 1,0 ve 2027 mali yılında yüzde 0,8 oranında büyümesi öngörülüyor. Banka, bazı zayıflıklar bulunsa da ekonominin ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğunu vurguladı.

BOJ, ekonomi ve fiyat gelişmelerinin kendi öngörüleriyle uyumlu seyretmesi halinde faiz artışlarının gündeme gelebileceği mesajını yineledi. Bununla birlikte kurul içinde daha agresif bir adım atılması yönündeki görüşler çoğunluk desteği bulmadı. Kurul üyesi Takata’nın faizin yüzde 1’e çıkarılması önerisi oylamada reddedildi. Banka yetkilileri, döviz kurlarındaki hareketlerin, küresel ticaret politikalarının ve finansal piyasalardaki oynaklığın ekonomi ve enflasyon üzerindeki etkilerinin dikkatle izleneceğini kaydetti.