BOJ-Fed ayrışması yen tarafını destekliyor

Yen, sabah işlemlerinde G-10 ve Asya para birimlerinin çoğuna karşı güçlendi. Dolar/yen yüzde 0,54 düşüşle 30 Ocak'tan bu yana ilk kez 153,51 seviyesini gördü.

Japonya Maliye Bakanı Katayama ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mimura, Japon yenindeki aşırı zayıflığa karşı dikkatli olduklarını yeniden vurguladı.

DBS Group Research kıdemli döviz stratejisti Philip Wee, bu açıklamaların müdahale endişelerini canlı tuttuğunu belirtti.

Wee, kar realizasyonunun USD/JPY paritesini ikinci işlem gününde yüzde 1 aşağı çektiğini, bunun pazartesi günkü yüzde 0,9’luk düşüşün ardından geldiğini ifade etti.

Sıkılaşan para politikası yende toparlanmayı destekleyecek

Japonya’da para ve maliye politikalarındaki ayrışmanın yen lehine bir zemin oluşturmasıyla para birimindeki toparlanmanın süreceği tahmin ediliyor.

ING tarafından yayımlanan bültende, Başbakan Sanae Takaichi yönetimindeki genişlemeci maliye politikası ile Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) sıkılaşma adımlarının yeni destekleyebileceği savunuluyor.

ING analistleri, Takaichi liderliğindeki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) son erken seçimlerde elde ettiği net çoğunluğun, büyüme odaklı girişimler için güçlü bir yetki sağladığını belirtiyor. Siyasi istikrarın özellikle savunma ve sanayi politikası alanlarında mali genişleme olasılığını artırdığı vurgulanıyor.

BoJ’dan faiz artışı beklentisi

Bültene göre BOJ’un kademeli normalleşme döngüsünü sürdürerek bu yıl en az bir faiz artırımı daha yapması bekleniyor. Bu durum, yıl içinde ek faiz indirimlerinin gündemde olduğu Federal Reserve (Fed) ile bir tezat oluşturuyor. ABD ve Japonya arasındaki getiri farklarının daralmasının dolar/yen paritesi üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltabileceği öngörülüyor.

ING projeksiyonları, bu senaryo altında ABD dolarının 150 yen seviyesine yaklaşabileceğine işaret ediyor. Ancak dolar/yen paritesinde 158-160 bölgesine doğru yaşanabilecek olası yükselişlerin yeniden yen alım ilgisi çekebileceği uyarısı yapılıyor. Bu bölge, daha önce aşırı değer kayıplarını engellemek amacıyla Japon otoritelerinin müdahale alanı olarak dikkat çekmişti.

Genel tabloda, ayrışan para politikası yolları ve Japonya’daki güçlü yerel siyasi iradenin orta vadede yen için daha yapıcı bir görünüm sunduğu ifade ediliyor. Volatilitenin sürmesi beklenirken, risk dengesinin sürekli değer kaybından ziyade daha istikrarlı veya kademeli güçlenen bir para birimi profiline kaydığı savunuluyor.