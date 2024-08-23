BOJ, Fed’i bekleyecek

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine eylülde başlaması muhtemele görülürken, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) bu hamlenin etkilerini görmesi bekleniyor.

ING ekonomistleri, Japonya'nın makro koşullarının, enflasyonun yapışkan olması ve tüketim ve ücretlerdeki toparlanmanın güçlenmesiyle birlikte faiz artışlarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Ekonomistler, tüketici enflasyonunun temmuz ayında üçüncü ayda da yıllık yüzde 2,8'de kaldığını ve sübvansiyon programının sona ermesi nedeniyle enerji fiyatlarında kayda değer bir artış olduğunu ifade ettiler. Ancak ING, programın ağustos ayından itibaren üç ay boyunca devam edeceğini ve verilere gürültü ekleyeceğini belirtti.

ING, “BOJ'un bir sonraki faiz artırımını ekimden aralıkaa erteledik, çünkü piyasa Fed'in faiz indirimlerini sindirene kadar BOJ'un beklemede kalması muhtemel” değerlendirmesini yaptı.