BOJ için kritik hafta: Yen baskısı artıyor

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ), cuma günü tamamlanacak iki günlük politika toplantısında faiz oranlarını ve mevcut para politikası ayarlarını sabit tutması bekleniyor.

Banka, aralık ayında politika faizini yüzde 0,75’e yükselterek son 30 yılın en yüksek seviyesine taşımasının ardından, bu adımın ekonomi ve enflasyon üzerindeki etkilerini izlemeyi tercih ediyor.

Enflasyonun kontrol altında kaldığı değerlendirilirken, yenin hızlı değer kaybı ve artan tahvil faizleri, BOJ’un temkinli sıkılaştırma yaklaşımını ne kadar sürdürebileceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

BOJ'dan değişiklik beklenmiyor

Japonya Merkez Bankası (BOJ), bu haftaki politika toplantısında faiz oranlarını ve diğer politika ayarlarını değiştirmeden tutması bekleniyor. Banka, geçen aralık ayında gerçekleştirdiği ve politika faizini yüzde 0,75'e yükselten son faiz artışının etkilerini değerlendirmeye odaklanacak. Bu seviye, BOJ'nin politika faizinin son 30 yıldaki en yüksek düzeyini temsil ediyor.

Cuma günü tamamlanacak iki günlük toplantının sonunda, BOJ’un temkinli sıkılaştırma yaklaşımını sürdürmesi bekleniyor.

2025’te yapılan iki faiz artışı arasında 11 ay süre vardı. Aralık hamlesi ise fiyatlar ve ücretlerin uyumlu şekilde yükseldiğine dair güvenle yapılmıştı. Enflasyon hala inatçı seyretse de kontrol dışına çıkma riski olmadığı görüşü hâkim oluyor.

Yen’de değer kaybı parasal sıkılaşmayı hızlandıracak

Gözler BOJ’un çeyrek dönem raporunda olacak. Banka, enflasyonun yakın gelecekte yüzde 2 hedefine ulaşacağı görüşünü koruyacak gibi görünüyor. Ancak gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Şirketler maliyetleri tüketiciye yansıtmada daha rahat davranıyor. Yen’deki hızlı değer kaybı ithalat kaynaklı enflasyonu artırırsa, bazı yetkililer daha hızlı sıkılaştırma ihtimalini gündeme alıyor.

Piyasalar, yenin değer kaybı nedeniyle nisan ayında yeni bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Ancak bazı analistler daha temkinli duruyor.

Okasan Securities Research’ten Ko Nakayama, BOJ’un çok dikkatli ilerleyeceğini, belki dokuz ayda bir sıkılaştırma yapabileceğini belirtti. Nakayama, "Başbakanın reflasyonist tutumu ve yüksek basınçlı ekonomi tercihi göz önüne alındığında, enflasyon yüzde 2’nin altına düşer ve büyüme yavaşlarsa yeni faiz artışları için ciddi engeller var" dedi.

Muhalefet, hükümeti ve BOJ’u tahvil faizleri için uyardı

Japonya’da muhalefet partisi lideri Yuichiro Tamaki, uzun vadeli devlet tahvili getirilerinin rekor seviyelere yükselmesinin ardından hükümet ve merkez bankasının kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Tamaki, getirilerin maliye bakanının piyasalara sakinlik çağrısı sonrası gerilemesini, "son derece olağandışı bir durum" olarak nitelendirdi.

Uzun vadeli faizlerdeki yükselişin ülkenin mali yapısına ilişkin endişelerden kaynaklandığını belirten Tamaki, hükümetin borç geri alımlarını değerlendirebileceğini ve 40 yıl vadeli tahvil ihracının azaltılmasının da seçenekler arasında olduğunu ifade etti.

Hükümet ve Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) piyasadaki aşırı hareketleri yatıştırmak için kararlı adımlar atması gerektiğini vurgulayan Tamaki, döviz piyasalarına müdahalenin de bu kapsamda düşünülebileceğini söyledi. Ayrıca orta ve uzun vadeli maliye politikası yönünün piyasaya net biçimde anlatılmasının önemine dikkat çekti.

Tamaki, partisinin de satış vergisi indirimi çağrısı yaptığını ancak mesajın kritik olduğunu söyledi. Cuma günü alt meclisin feshedilmesi beklenirken Tamaki, enflasyonla mücadelede satış vergisi indiriminin yavaş bir araç olduğunu, uygulamanın en az iki yıl sürebileceğini belirtti. Bunun yerine, hane halkına daha hızlı yansıyacak önlemlerle diğer partilerden ayrışacaklarını ifade etti.

Japon devlet tahvilleri için temkinli yatırım tavsiyesi

Invesco’nun küresel piyasa stratejisti Tomo Kinoshita, Japon devlet tahvillerine (JGB) yönelik daha temkinli bir yatırım yaklaşımının gerekli olduğunu söyledi. Kinoshita, Başbakan Sanae Takaichi’nin geçici olarak öngördüğü tüketim vergisi indiriminin kalıcı hale gelmesi durumunda Japonya’nın mali durumunu olumsuz etkileyeceğini belirtti.

"2025 sonunda Japonya’nın brüt kamu borcu GSYH’nin yüzde 229,6’sına ulaştı" diyen Kinoshita, uzun vadeli JGB getirilerindeki yükselişin borç servis maliyetlerini artırarak mali baskıları daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Cazip hale geldi

DBS Group Research’ten Eugene Leow ise Japon sigorta şirketlerinin yabancı menkul kıymetlerden uzun vadeli Japon devlet tahvillerine geri dönebileceğini söyledi. Leow, yerli hayat sigortacıların 100 trilyon yenin üzerinde yabancı menkul kıymet tuttuğunu ve özellikle getirisi yüzde 3’ün üzerinde olan ultra uzun vadeli Japon devlet tahvillerinin cazip hale geldiğini vurgulayarak “Yatırımcılar, çok yüksek getiri seviyeleri karşısında alımlara başlayabilir” dedi.