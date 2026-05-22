BOJ kararı öncesi yen, güçlenme potansiyeliyle trend değişimine hazırlanıyor

Japonya ekonomisinde uzun süredir devam eden ultra gevşek para politikasının sonuna gelindiğine dair beklentiler, döviz piyasasındaki dengeleri sarsıyor. Enflasyon verilerindeki katılık ve ücret artışlarının süreklilik kazanması, politika yapıcıların faiz oranlarını kademeli olarak yukarı çekebileceğine dair senaryoları destekliyor. Bu durum, piyasa aktörlerinin ucuz yen borçlanıp yüksek getirili para birimlerine yatırım yaptığı carry trade stratejilerini tersine çevirme eğilimini hızlandırıyor. Toplantı öncesinde biriken bu beklenti, yende ani bir değer kazancını tetikleme potansiyeli barındırıyor.

Politika yapıcıların şahin tonu ve irade beyanı

Merkez bankası bünyesindeki şahin kanadın son dönemde yükselen sesi, sıkılaşma adımlarının sadece bir tahmin olmadığını, kurumsal bir kararlılığa dönüştüğünü gösteriyor. Kurul üyelerinden gelen ve faiz artışlarının dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde hızlanması gerektiğine işaret eden açıklamalar, piyasadaki risk iştahını doğrudan baskılıyor. Karar metnine yansıması beklenen bu şahin retorik, yerel para birimini spekülatif ataklara karşı korurken, küresel fonların yende kalma motivasyonunu da doğrudan kuvvetlendiriyor.

Dolar/yen paritesinde teknik ve makro kırılma

Döviz çiftinde son dönemde test edilen zirve seviyeler, kurumsal yatırımcılar tarafından rasyonel bir satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gevşeme patikasında ilerlemesi ve buna karşılık Japonya'nın sıkılaşma eğilimine girmesi, iki ülke arasındaki faiz makasının daralacağına işaret ediyor. Bu faiz diferansiyeli değişimi, doların yen karşısındaki temel gücünü zayıflatıyor. Büyük ölçekli kurumsal portföylerde, BOJ kararı sonrasında yaşanabilecek sert düşüşleri önceden fiyatlamak amacıyla dolar short (kısa), yen long (uzun) pozisyonların ağırlık kazandığı gözleniyor.

Tahvil getirileri ve sermayenin eve dönüş etkisi

Makro denklemin en kritik katalizörlerinden birini, Japon devlet tahvili getirilerindeki yukarı yönlü hareket oluşturuyor. Getiri eğrisi kontrolü politikasının esnetilmesiyle birlikte, yerel borçlanma senetlerinin sağladığı faiz oranları küresel fonlar için yeniden bir cazibe merkezi haline geliyor. Japon kurumsal yatırımcılarının yurt dışındaki yüksek montanlı varlıklarını tasfiye ederek sermayeyi yerel piyasaya geri çağırması, yene yönelik doğrudan bir talep dalgası yaratıyor. Bu küresel sermaye transferi, parite üzerindeki aşağı yönlü baskıyı yapısal olarak destekleyen en büyük dinamiklerden biri olarak öne çıkıyor.

Piyasa volatilitesi ve risk yönetimi

Merkez bankalarının hamleleri öncesinde döviz piyasasında opsiyon volatilitesinin artması, yatırımcıları daha defansif stratejilere yönlendiriyor. BOJ’un beklentilerin üzerinde şahin bir duruş sergilemesi durumunda, dolardan yene doğru yaşanacak sermaye akışının paritede aşağı yönlü kırılımı derinleştireceği öngörülüyor. Dolayısıyla, mevcut seviyelerden yen lehine açılan pozisyonlar, kararla birlikte ortaya çıkabilecek spekülatif dalgalanmalardan getiri sağlamayı amaçlayan kurumsal bir risk yönetimi adımı olarak dikkat çekiyor.