BOJ piyasalarda şok yaşanmaz ile gelecek hafta faiz artıracak

Kaynakların Reuters'e yaptıkları değerlendirmeye göre, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte piyasalarda herhangi bir şok yaşanmaması halinde önümüzdeki hafta faiz oranlarını artıracağını ve ekonominin toparlanmaya devam etmesi halinde borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü sürdüreceğini söyledi.

Ancak kaynaklar, merkez bankasının gelecekteki faiz artışlarının hızı ya da nihayetinde ne kadar artırabileceği konusunda açık bir rehberlik sunmayacağını söyledi.

Piyasalar Trump’ın konuşmasını bekliyor

BOJ, mevcut yönlendirmesi kapsamında, ekonomik ve fiyat gelişmelerinin tahminleri doğrultusunda ilerlemesi halinde kısa vadeli politika faizini artırmaya devam edeceğini taahhüt ediyor.

Kaynaklardan biri, “BOJ için, hala çok düşük reel faiz oranları göz önüne alındığında, bu kılavuza eklenecek veya değiştirilecek pek bir şey yok” dedi ve bu görüş başka bir kaynak tarafından da tekrarlandı.

Başkan Kazuo Ueda ve yardımcısı bu hafta başında BOJ'un faiz oranlarını artırıp artırmamayı tartışacağını söyleyerek, Trump'ın pazartesi günkü açılış konuşması piyasaları altüst etmezse 23-24 Ocak toplantısında borçlanma maliyetlerini artırma niyetinin sinyalini verdi.

Faiz artırımı fiyatlandı

Sonuç olarak, piyasalar önümüzdeki hafta kısa vadeli faiz oranlarının yüzde 0,25'ten yüzde 0,5'e yükselme ihtimalini yüzde 80'in üzerinde fiyatladı ve bu da BOJ'un politika faizini 2008'den bu yana görülmemiş seviyelere getirecek.

Kamuoyu önünde konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Trump'ın konuşması ve önümüzdeki hafta yayınlayacağı icra emirleri piyasalarda ciddi bir bozulmaya yol açmadığı sürece BOJ'un faiz artırımına devam edeceğini söyledi.