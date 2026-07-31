BoJ politika faizini beklentilere paralel şekilde %1 seviyesinde sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), kısa vadeli borçlanma maliyetlerini belirleyen politika faizini beklentilere paralel olarak %1'de sabit tuttu. Finans otoriteleri, sıkılaşma adımlarının hızı konusunda makroekonomik veri akışına bağımlı kalacaklarını teyit etti. Karar sonrasında uluslararası piyasalarda yen para birimi yatay ve dengeli bir seyir izledi.

Makroekonomik veriler ışığında temkinli duruş

Para politikası kurulu, faiz koridorunu belirlerken yerel tüketim harcamaları ve ücret artış hızındaki son verileri derinlemesine analiz etti. Enflasyonun %2 hedefinin üzerindeki seyrini sürdürmesine karşılık, imalat sanayisindeki maliyet baskılarının henüz tamamen dengelenmemiş olması faiz artış takviminin askıya alınmasında temel rol oynadı. Karar metninde, ekonomik canlanmanın kalıcı hale gelmesi adına mevcut gevşek finansal koşulların bir süre daha korunmasının kurumsal yatırımları destekleyeceği vurgulandı.

Küresel risk faktörleri ve döviz kuru takibi

Ekonomi yönetimi, faiz hamlesini erteleme gerekçeleri arasında Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikleri ve uluslararası ticaret hatlarındaki tıkanıklıkları da öncelikli başlıklar olarak sıraladı. Özellikle yen para biriminin döviz piyasasındaki dalgalı seyri, ithal ham madde bütçelerini doğrudan etkilediği için para otoritelerini ani adımlar atmaktan alıkoydu. Kurul; yapay zeka yatırımlarının yarattığı küresel fon akışlarını, denizaşırı merkez bankalarının sıkılaşma politikalarını ve enerji fiyatlarındaki anlık oynamaları da birer dışsal risk faktörü olarak yakından izlediğini duyurdu. Bu doğrultuda mali otoriteler, iç pazardaki talep kırılganlığını artırmamak adına finansal genişleme enstrümanlarını bir süre daha devrede tutarak yerel üreticilerin borçlanma yükünü hafifletmeyi ve küresel şoklara karşı dirençli bir tampon mekanizması oluşturmayı amaçladı. Nihayetinde, önceden belirlenmiş katı bir takvime bağlı kalmaksızın esnek hareket edeceğini ilan eden BoJ, makroekonomik istikrarın sürdürülebilirliği adına tüketici harcamalarındaki toparlanma eğiliminin kalıcı bir tabana yayılmasını beklemeyi en güvenli patika olarak belirledi.