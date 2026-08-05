BOJ tutanakları daha fazla faiz artışına işaret etti

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Toplantı tutanaklarına göre bazı üyeler, şirketlerin geniş bir ürün grubunda fiyat artışı planlaması nedeniyle tüketici enflasyonunun mevcut mali yılın ikinci yarısında belirgin şekilde hızlanabileceğini belirtti.

Bir kurul üyesi, Orta Doğu'daki çatışmalar sona erse ve ham petrol fiyatları gerilese bile alternatif tedarik kaynaklarına bağlı yüksek nakliye ve depolama maliyetleri nedeniyle enflasyonist baskının süreceğini ifade etti.

BOJ, zayıf yen, sıkı iş gücü piyasası ve Orta Doğu'daki çatışmaların artırdığı yakıt maliyetlerinin fiyat baskılarını güçlendirmesi üzerine haziran toplantısında politika faizini yüzde 1'e yükseltmişti.

Tutanaklar, 2 kurul üyesinin politika faizini ekonomi açısından nötr kabul edilen seviyeye yaklaştırmak amacıyla daha hızlı faiz artışları yapılmasını istediğini gösterdi.

Üyelerin çoğu, yüksek petrol fiyatlarının şirketler arası işlemlere hızlı biçimde yansıdığını ve bu etkinin geniş bir ürün grubunda tüketici fiyatlarına yayılabileceğini değerlendirdi. Şirketlerin fiyat artırma konusunda daha istekli hale geldiğine dikkat çeken üyeler, enflasyonun daha da hızlanması riskine karşı daha temkinli olunması gerektiğini belirtti.

BOJ, temmuz toplantısında faiz oranını sabit tutarken gelecek politika görüşmelerinde yukarı yönlü fiyat risklerine odaklanılacağını açıklamıştı. Bu yaklaşım, eylül ayında yeni bir faiz artışı ihtimaline işaret etti.