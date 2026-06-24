BOJ tutanakları daha hızlı faiz artırımı çağrıları yapıldığını gösterdi

Yayınlanan tutanaklar, Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika yapıcılarının, artan enflasyon risklerini değerlendirirken bazı üyelerin faizlerin ekonomide nötr kabul edilen seviyelere daha hızlı yaklaştırılması gerektiğini savunduğunu gösterdi.

15-16 Haziran tarihlerindeki toplantıda politika faizi 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1'e çıkarıldı.

Toplantı özetine göre üyelerin çoğu, zayıf yen ve Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle yükselen maliyetlerin şirketler tarafından fiyatlara daha aktif biçimde yansıtıldığına dikkat çekti. Bir üye enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü değişim işaretleri gösterdiğini belirtirken, başka bir üye küresel yapay zekâ talebinin ekonomik faaliyet ve fiyatları beklenenden daha fazla artırdığını ifade etti.

Bir politika yapıcı, Japonya'nın politika faizinin ABD ve Avrupa'dan farklı olarak tahmini nötr faiz aralığının altında kaldığını belirterek, faizin mümkün olan en kısa sürede nötr seviyeye yaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Başka bir üye ise Japonya'da tahmini nötr faizin yaklaşık yüzde 2 olduğunu, politika faizinin birkaç ayda bir artırılarak daha kısa sürede bu seviyeye çıkarılması gerektiğini savundu. Bazı üyeler de faiz artırımlarının sürdürüleceğine ilişkin yönlendirmenin korunmasını istedi.

Piyasalarda Japonya Merkez Bankasının yıl sonuna kadar yeniden faiz artıracağı beklentisi ağırlığını koruyor. Haziran artırımından önce yapılan ankette ekonomistlerin çoğu, faizin dördüncü çeyrekte yüzde 1,25'e yükselmesini bekliyordu.

Bununla birlikte faiz patikasına ilişkin belirsizlik sürüyor. Kurula yeni katılan Toichiro Asada, Orta Doğu'daki çatışmanın üretim ve istihdam üzerindeki aşağı yönlü risklerinin enflasyon risklerinden daha ağır olduğu gerekçesiyle faiz artırımına karşı oy kullandı.

Toplantıda bir üye, üretim ve istihdamdaki zayıflamanın ücretler ile fiyatlar arasındaki olumlu döngüyü bozabileceğini ve en kötü senaryoda Japonya'yı yeniden deflasyona sürükleyebileceğini belirtti.

Kabine Ofisi temsilcisi ise aşırı ekonomik dalgalanmalar halinde bankanın proaktif ve uygun adımlar atması gerektiğini söyledi. Para politikasında hükümetin büyümeyi destekleyen girişimlerinin de dikkate alınması istendi.