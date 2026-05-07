BoJ tutanaklarında enerji alarmı: Faiz artışı masada mı?

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yayımlanan mart ayı para politikası toplantı tutanakları, kurul üyelerinin Orta Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin tetiklediği 'enerji şoku' karşısında proaktif bir tutum sergilemeye hazırlandığını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Tutanaklar, enerji maliyetlerindeki yükselişin yalnızca geçici bir fiyat artışı değil, ekonominin genelinde kalıcı bir enflasyonist baskı yaratma riski taşıdığını ve bu durumun bankayı 'beklenenden daha hızlı' bir faiz artışına zorlayabileceğini gösteriyor. Kurul içinde enerji maliyetleri ekseninde şekillenen bu şahinleşme, Japonya’nın on yıllardır süren ultra gevşek para politikası defterini tamamen kapatmaya yaklaştığının en güçlü işareti olarak okunuyor.

Enerji şoku ve ikinci tur etkilerin yarattığı tehdit

Toplantı tutanaklarında yer alan en kritik vurgu, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki oynaklığın hanehalkı ve işletmelerin enflasyon beklentilerini nasıl bozabileceği üzerine yoğunlaştı. BoJ üyeleri, arz yönlü şokların doğrudan etkilerinden ziyade, bu maliyetlerin hizmet ve ürün fiyatlarına yansımasıyla oluşacak 'ikinci tur etkilerden' çekiniyor. Birçok kurul üyesi, enerji şokunun uzun süreli bir hal alması durumunda, bankanın fiyat istikrarını korumak adına 'tereddüt etmeden' para politikasını sıkılaştırması gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşım, BoJ'un geleneksel olarak dışsal şoklara karşı sergilediği 'bekle ve gör' taktiğinden, 'ön alıcı müdahale' stratejisine geçtiğini kanıtlıyor.

Sıkılaşma döngüsünde tempo ve süreklilik arayışı

Tutanaklarda dikkat çeken bir diğer önemli unsur ise faiz artışlarının periyodu üzerine yapılan teknik tartışmalar oldu. Kurulun bir üyesi, para politikasındaki normalleşme sürecinin inandırıcılığını koruması için faiz artışları arasında 'uzun aralar verilmemesi' gerektiğini savunarak piyasaya net bir mesaj gönderdi. Banka nisan ayı toplantısında faizi yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakmış olsa da, tutanaklardaki 6'ya karşı 3'lük oy dağılımı, faiz artırımı isteyen kanadın karar alma mekanizmasında artık azınlık olmaktan çıktığını gösteriyor. BoJ’un 2026 mali yılı için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 1,9’dan yüzde 2,8’e revize etmesi de, bankanın enflasyonun kalıcılığına dair ikna olduğunu teyit eden bir diğer parametre olarak öne çıkıyor.

Küresel Carry Trade dengeleri ve büyüme riskleri

Japonya’nın faiz artırım patikasına girmesi, küresel finans sisteminde trilyonlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan yen bazlı 'carry trade' işlemlerinin geleceği açısından da kritik bir dönemeç anlamını taşıyor. Enerji maliyetlerindeki artışın şirket karlılıklarını baskılaması ve reel büyümeyi soğutması riski mevcutken, bankanın faiz artışına yönelmesi stagflasyon kaygılarını da beraberinde getiriyor. Tutanaklar, 1970’li yıllardaki enerji krizine benzer bir sarmaldan kaçınılması için veriye dayalı bir esneklik sergileyeceklerini vurguluyor. Sonuç olarak, Japonya’nın 'enerji odaklı' bu yeni faiz stratejisi, yalnızca yerel piyasaları değil, doların küresel hakimiyetinden küresel tahvil faizlerine kadar geniş bir yelpazede kartların yeniden karılmasına neden olacak gibi görünüyor.