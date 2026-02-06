BOJ üyesi Masu’dan faiz artırımı mesajı, Japon bankaları tahvile yöneliyor

Japonya Merkez Bankası Politika Kurulu Üyesi Kazuyuki Masu, enflasyon yüzde 2 hedefine yaklaşırken yakın gelecekte faiz artırımı değerlendirilebileceğini belirtti.

Masu, iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada "Japonya açıkça enflasyonist bir döneme girdi. Bundan sonra hayati olan, zamanında ve uygun politika faizi artışlarıyla temel enflasyon oranının yüzde 2'nin altında kalmasını sağlamak" dedi.

Çekirdek enflasyonun hala yüzde 2 eşiğinin altında olduğunu ancak hedefe "çok yakın" olduğunu kaydeden Masu, ekonomi ve fiyatların BOJ görünümüyle uyumlu olması halinde faiz artırımı yapılacağını söyledi.

Masu, yendeki değer kaybının enflasyon beklentilerini ve temel enflasyonu nasıl etkileyeceğini dikkatlice izleyeceklerini vurguladı.

Masu ayrıca, tarifelerin etkisinin azaldığını ve Japonya ekonomisi üzerinde neredeyse hiçbir olumsuz etkisi olmadığını belirtti. Masu, faiz artışlarının erdemli ücret-fiyat döngüsünü bozmamak için temkinli yapılacağını ifade etti.

Japonya’nın en büyük bankaları devlet tahvili alımlarını artırmaya hazırlanıyorlar

Japonya’nın en büyük iki bankası Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ve Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), faiz oranlarındaki yükselişin daha yüksek getiri sunmasıyla birlikte Japon devlet tahvili (JGB) varlıklarını artırmaya hazırlanıyorlar.

MUFG ve SMFG, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) uzun yıllar sürdürdüğü ultra düşük faiz politikası nedeniyle son on yılda JGB varlıklarını kademeli olarak azaltmıştı. Ancak Kasım ayından bu yana Başbakan Sanae Takaichi’nin harcama planlarının etkisiyle tahvil getirilerinde yaşanan sert yükselişin ardından, son haftalarda piyasalarda görece bir istikrar sağlandı. Son dört borçlanma ihalesinde talep güçlü seyrederken, 30 yıllık JGB faizi 20 Ocak’ta ulaştığı yüzde 3,88’lik rekor seviyeden bu yana 32 baz puan geriledi.

MUFG CFO Ofisi Başkanı Takayuki Hara, uzun vadeli faizlerin zirveye yaklaştığına dair işaretler gördüklerini belirterek, JGB pozisyonlarını temkinli şekilde yeniden artırmayı planladıklarını söyledi.

Bir SMFG sözcüsü de, "Yükselen faiz oranları, yen cinsinden tahvillerde bazı değerleme kayıpları kaydettiğimiz anlamına geliyor, ancak piyasa görünümünü dikkate alarak JGB pozisyonlarımızı kademeli olarak artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.