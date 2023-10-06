BOJ, uzun vadeli faiz oranları için sınırı yükseltebilir

Yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) kısa vadeli politika değişikliğine ilişkin piyasa beklentileri, gösterge 10 yıllık Japon devlet tahvilinin (JGB) getirisini Çarşamba günü son bir yılın en yüksek seviyesi olan %0,805'e çıkararak %1,0'lik tavana yaklaştırdı.

Ito Reuters'a verdiği mülakatta, BOJ'un fiili tavanı %0,5'ten %1,0'e çıkarma kararının doğru zamanda alındığını ve bankanın tahvil alımlarını artırmaya zorlanmaktan kaçınma umutlarını yansıttığını söyledi. BOJ'un bir sonraki hamlesinin büyük ölçüde 2024 ve 2025 mali yılları için enflasyon tahminlerini ne kadar sürede yükselteceğine bağlı olacağını vurguladı.

Eski BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yakın çalışma arkadaşı olan ve görevdeki politika yapıcılarla bağlarını koruyan Ito, "Enflasyon tahminleri BOJ'un büyüme ve fiyat tahminlerini üç ayda bir gözden geçirdiği Ekim ayında ya da önümüzdeki Ocak ayında yukarı yönlü revize edilebilir. Sonuç olarak 10 yıllık getiri %1'e yaklaşırsa, BOJ tavanı tekrar yükseltebilir" dedi.

BOJ'un negatif faiz oranlarını sona erdirmek için güçlü bir gerekçeye ihtiyaç duyacağını, zira kısa vadeli faiz hedefinin -%0,1'den sıfıra yükseltilmesinin bile piyasalar tarafından politikanın normalleşmesine yönelik ilk adım olarak yorumlanabileceğini belirten Ito, "BOJ'un ücretlerin güçlü bir şekilde artacağını teyit etmesi gerekiyor. Bu nedenle, negatif faizlerin sona ermesi en erken Nisan ayında gerçekleşebilir" dedi.