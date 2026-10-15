BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Koeda: Faiz artırımları için belirli bir hız öngörmüyoruz

BoJ'un para politikasındaki normalleşme adımlarına ilişkin önemli bir mesaj geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Koeda, BoJ'un faiz artırımları konusunda önceden belirlenmiş bir hız öngörmediğini açıkladı.

Koeda, para politikasında zamanında ayarlamalar yapılması gerektiğini vurgularken, bu ayarlamaların belirli bir takvime bağlı kalmadan, ekonomik verilerin seyrine göre yapılması gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşım, BoJ'un faiz artırım döngüsünü piyasa tarafından fiyatlanan otomatik ve agresif bir patikadan ziyade, kademeli ve veri odaklı bir süreç olarak yöneteceğini gösteriyor.

Piyasalar, BoJ'un son iki yıldır sürdürdüğü ultra gevşek para politikasından çıkış sürecinde atacağı adımların hızını merak ederken, Koeda'nın açıklamaları BoJ'un aceleci davranmayacağına işaret ediyor.

Parasal koşullar destekleyici kalmaya devam ediyor

Koeda, Japonya'da parasal koşulların halen destekleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Bu ifade, faiz artırımlarına rağmen BoJ'un para politikasının sıkılaşma bölgesine geçmediğini ve ekonomiyi desteklemeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Japonya ekonomisinin kırılgan toparlanmasını dikkate alan BoJ, faizleri artırırken bile finansal koşulları aşırı sıkılaştırmaktan kaçınma stratejisi izliyor. Koeda'nın 'zamanında ayarlama' vurgusu da tam olarak bu dengeye işaret ediyor. Ne çok geç kalarak enflasyonun kalıcılaşmasına izin vermek, ne de çok erken ve hızlı davranarak toparlanmayı riske atmak.

Nötr faiz aralığı ve enflasyon hedefi tartışması

Koeda'nın açıklamalarında nötr faiz oranı ve enflasyon hedefi olmak üzere iki kavramsal çerçeve öne çıktı.

Nötr faiz oranına değinen Koeda, bu seviyenin piyasalar tarafından tek bir rakam olarak görülmemesi gerektiğini, belirli bir aralık içinde değerlendirilmesinin daha doğru olacağını vurguladı. Bu söylem, BoJ'a ekonomik koşullara göre manevra alanı bırakıyor ve Banka'nın piyasaya nihai faiz seviyesi konusunda net bir taahhütte bulunmaktan bilinçli olarak kaçındığını gösteriyor.

Diğer önemli başlık ise enflasyon hedefi oldu. Koeda, BoJ'un %2'lik enflasyon hedefine ulaşıp ulaşmadığının tartışılması gerektiğini söyledi. Bu ifade, BoJ'un enflasyonun sürdürülebilirliğine dair temkinli duruşunu koruduğunu ve gelecekteki para politikası adımlarının, enflasyonun kalıcılığına ilişkin verilere bağlı olacağını gösteriyor.