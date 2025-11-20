BOJ Yönetim Kurulu üyesinden aralıkta faiz artışı sinyali

  1. Ekonomim
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Junko Koeda, para politikasının normalleşmesi gerektiğine dikkat çekerek gelecek ay bir faiz artışı olabileceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Junko Koeda, yenin yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından para politikasının normalleşmesi gerektiğine dikkat çekerek gelecek ay bir faiz artışı olabileceğini söyledi.

Koeda, “Reel faiz oranlarının hâlen oldukça düşük seviyelerde olduğu göz önüne alındığında bankanın faiz oranlarını normalleştirmeye devam etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Koeda’nın açıklamaları yenin zayıflaması sırasında şahin bir mesaj niteliğinde görünse de Japon para birimi dolar karşısında daha da değer kaybetti. Bu durum, yatırımcıların daha güçlü açıklamalar beklemiş olabileceğini gösterdi.

Piyasa gözlemcileri genel olarak BOJ’un en geç ocak ayında faiz artırmasını bekliyor; ancak gecelik swap verileri, aralık ayında bir adım atılacağına yönelik beklentilerin azaldığını gösteriyor. Yen, Perşembe günü erken saatlerde Fed’in gelecek ay faiz indirmeyeceğine dair beklentilerin artmasıyla zayıflamıştı. Koeda’nın açıklamaları sonrası düşüş devam etti ancak gün ortasına doğru bir miktar toparlanarak dolar karşısında 157,35 seviyesinde işlem gördü.

