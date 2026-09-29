BoJ'da faiz artışları hızlanacak mı?

Temmuzda faizi %1'de sabit tutan BoJ'un tutanaklarında, çekirdek enflasyonun %2'ye yaklaşması ve yukarı yönlü riskler nedeniyle politika faizinin daha hızlı ayarlanması çağrısı öne çıktı.

BoJ'un 30-31 Temmuz’da gerçekleştirdiği ve politika faizini %1 seviyesinde sabit bıraktığı toplantının tutanakları yayımlandı. Tutanaklar, dokuz üyeli kurulda para politikasının yönüne ilişkin önemli bir tartışma yaşandığını gösterdi. Tutanaklara göre birçok üye, enflasyon risklerinin artmasıyla birlikte BoJ'un odağının fiyatları yukarı itmekten ziyade, çekirdek enflasyonu %2 hedefi etrafında sabitlemeye doğru kaydığını belirtti.

Piyasa beklentisinden daha hızlı artış mesajı

Kurul üyelerinden biri, piyasaların BoJ'un yaklaşık altı ay arayla faiz artırmasını beklediğini ancak mevcut tabloyla bu temponun değişebileceğini ifade etti. İlgili üye, çekirdek enflasyonun %2'ye yaklaşması ve yukarı yönlü fiyat risklerine odaklanma ihtiyacı nedeniyle faiz artış hızının piyasa beklentisinden daha hızlı olabileceğini söyledi.

'Esnek ayar' ve 'beklemenin riski' uyarısı

Farklı bir üye, BoJ'un yukarı yönlü fiyat risklerine özellikle dikkat etmesi ve politika faizini esnek bir şekilde ayarlaması gerektiğini vurguladı. Bir diğer üye ise beklemenin riskinin artık marjinal olmadığını belirterek, enflasyon riskleri gerçekleşirse ekonominin büyük zarar göreceği uyarısında bulundu ve faiz artışlarının hızlandırılması gerektiğini savundu.

Temmuz'da pas, eylülde zirve

BoJ, haziran ayındaki artırımın ardından temmuzda faiz artırımına ara vermişti. Banka, eylül ayındaki toplantıda ise politika faizini %1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.