BOJ'dan bu yıl iki faiz artışı bekleniyor

Bloomberg News anketine katılan 51 ekonomistin 49'u, BOJ'un 16 Haziran'da sona erecek 2 günlük para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkaracağını tahmin ediyor. Bu seviye, 1995'ten bu yana en yüksek faiz oranı olacak.

Ekonomistler, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 1,25'e yükselmesini bekliyor. Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin yaklaşık yüzde 71'i BOJ'un yaklaşık 6 ayda bir faiz artıracağını öngörüyor. SMBC Nikko Securities ekonomisti Yoshimasa Maruyama dahil bazı ekonomistler, bir sonraki artışın ekim ayında yapılmasını bekliyor.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Baş Tahvil Stratejisti Naomi Muguruma, toplantının odağında BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın faiz artış hızını artırma ihtimalini ve gerekliliğini ne ölçüde tartışacağının bulunacağını belirtti. Muguruma'ya göre bu, Ueda'nın enflasyonla daha güçlü mücadele eden bir duruşa geçip geçmeyeceğine ilişkin sinyal verebilir.

Tokai Tokyo Securities Baş Tahvil Stratejisti Kazuhiko Sano ise BOJ'un faiz artırmaktan kaçınması halinde, bankanın enflasyonun gerisinde kaldığı yönündeki endişelerin artabileceğini ve uzun vadeli faizlerde sert yükselişi tetikleyebileceğini ifade etti.

Toplantının bir diğer gündem maddesi, Nisan 2027'de başlayacak mali yılda aylık tahvil alımlarına ilişkin planların güncellenmesi olacak. Mevcut plana göre BOJ'un tahvil alım hızı o dönemde aylık yaklaşık 2,1 trilyon yene gerilemiş olacak.

Analistlerin büyük çoğunluğu, bankanın aylık tahvil alımlarını azaltma hızını yavaşlatacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yüzde 44'ü BOJ'un alım azaltımlarını durduracağını, yüzde 36'sı azaltım hızını yavaşlatacağını, yüzde 18'i ise azaltım hızının çeyrek başına 200 milyar yen olarak korunacağını düşünüyor.

Tahvil alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışma, merkez bankasının sorumlu ancak agresif mali harcama taahhüdünde bulunan Takaichi hükümetine destek verdiği izlenimi yaratabileceği endişesiyle daha karmaşık hale geldi. Ekonomistlerin yüzde 52'si bu görüşü paylaşıyor.

Okasan Securities Baş Tahvil Stratejisti Naoya Hasegawa, BOJ'un tahvil alımı azaltımlarına ara vermesini beklediğini belirtti. Ancak bunun siyasi baskıya boyun eğildiği şeklinde algılanabileceği, yenin zayıflamasına veya uzun vadeli faizlerin yükselmesine yol açabileceği için bankanın azaltımı tamamen durdurmak yerine hızını yavaşlatabileceğini ifade etti.