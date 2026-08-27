BOJ'dan faiz artışlarının süreceği mesajı

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Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, ekonomik görünüm, fiyatlar ve finansal koşullar doğrultusunda faiz artırımlarına devam edeceklerini söyledi. Himino'nun açıklamaları, piyasaların eylül toplantısında yeni bir faiz artışı ihtimalini güçlü biçimde fiyatladığı bir dönemde geldi.

Himino, temel enflasyonun yüzde 2 civarında istikrara kavuşmasının önemli olduğunu belirterek, fiyat artışlarının hedefin üzerine kalıcı biçimde çıkmasının ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini söyledi. Bu nedenle yukarı yönlü enflasyon risklerine geçmişe kıyasla daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasada eylül ihtimali yüzde 90'a yaklaştı

BOJ'un 17-18 Eylül toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentiler, Japonya ile ABD'nin yeni desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği ortak müdahalenin ardından güçlendi. Gecelik endeks swap piyasasında eylül ayında faiz artışı ihtimali yüzde 90'a yakın fiyatlanıyor.

BOJ temmuz toplantısında politika faizini yüzde 1 seviyesinde sabit bırakmıştı. Banka, haziran ayında yaptığı önceki artışın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi tercih etmişti.

Himino, Japonya'daki finansal koşulların hâlâ destekleyici olduğunu ve özellikle kısa ile orta vadelerde reel faizlerin negatif bölgede bulunduğunu belirtti.

Kur artık fiyatları daha hızlı etkiliyor

Himino, döviz kurunun Japon ekonomisi ve fiyatlar açısından kritik bir faktör haline geldiğini söyledi. Kur hareketlerinin fiyatlara geçmişe kıyasla daha hızlı yansıdığını belirten Himino, zayıf yenin enflasyonist baskıları artırabileceğine dikkat çekti.

Dolar/yen kuru yaklaşık 159,35 seviyesinde seyrederken, zayıf yenin ithal maliyetleri ve genel fiyat görünümü üzerinde risk yaratmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Himino ayrıca güçlü yapay zeka bağlantılı talebin de fiyatları yukarı çekebilecek unsurlar arasında olduğunu söyledi.

Zamanında faiz artışı sert hamle ihtiyacını azaltabilir

BOJ Başkan Yardımcısı, faizlerin zamanında artırılmasının enflasyonda yeni bir sıçramayı önlemeye yardımcı olacağını ve ileride çok daha sert faiz artışlarına duyulan ihtiyacı azaltacağını belirtti.

Himino'ya göre bu yaklaşım küçük şirketler, mortgage borçluları ve kamu maliyesi açısından da daha sağlıklı bir sonuç yaratabilir.

Orta Doğu'daki çatışmaların Japon ekonomisinde ciddi bir daralma yaratmasının beklenmediğini söyleyen Himino, buna karşın merkez bankasının enerji fiyatları, döviz kuru ve yapay zeka kaynaklı talep gibi riskleri her toplantıda ayrıntılı biçimde değerlendirmeye devam edeceğini vurguladı.