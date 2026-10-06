BOJ'dan faiz artışlarının süreceği mesajı

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Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, çekirdek enflasyonun yüzde 2 hedefinin yakınına geldiğini belirterek, ekonomik faaliyet, fiyatlar ve finansal koşullardaki gelişmelere bağlı olarak politika faizini artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Ueda, eylül ayında yapılan faiz artışına rağmen Japonya'daki finansal koşulların destekleyici kalmaya devam ettiğini ve ekonomik faaliyeti desteklediğini ifade etti.

BOJ Başkanı, çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarında istikrarlı biçimde tutulmasının önemli olduğunu vurguladı. Ekonomik faaliyet ve fiyatların BOJ'un temel tahminleriyle uyumlu seyrettiğini belirten Ueda, eylül ayı Tankan anketinin de şirketlerin güveninin sağlıklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Faiz artışlarının zamanlamasını veriler belirleyecek

Ueda, gelecekteki politika ayarlamalarının zamanlaması ve hızının, BOJ'un temel tahminlerinin gerçekleşme olasılığına ve risk dengesine bağlı olacağını belirtti.

BOJ'un ekonomik faaliyet, fiyatlar ve finansal koşullardaki değişimlere yanıt olarak faiz oranlarını artırmayı sürdüreceğini ifade eden Ueda, mevcut durumda finansal koşulların hâlâ destekleyici olduğunu yineledi.