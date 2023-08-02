BoJ'dan 'ince ayar' açıklaması

Japonya Merkez Bankası(BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, BoJ'un geçen hafta tahvil getiri kontrol politikasında ince ayar yapma kararının, aşırı düşük faiz oranlarından çıkışın başlangıcı değil, devasa teşvik paketini daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Uchida, BoJ'un kısa vadeli faiz oranı hedefini mevcut yüzde -0,1'den yükseltmesi için koşulların oluşmasından önce daha gidilecek çok yol olduğunu belirtti.

BoJ geçen hafta, uzun vadeli faiz oranlarının artan enflasyona paralel olarak daha serbestçe yükselmesine izin vermek için verim eğrisi kontrolünü (YCC) değiştirerek piyasaları şaşırtmıştı.

Uchida, kurumsal fiyat belirleme davranışının değişmesi ve enflasyon beklentilerinin yeniden hızlanma belirtileri göstermesiyle BoJ'un YCC'nin maliyet ve faydalarını dengelemek için ince ayarlar yaptığını söyledi.

Uchida, "Her politikanın olumlu etkileri vardır, ancak her zaman bedelleri de vardır. Hiçbir politika için bedava öğle yemeği yoktur. Enflasyon beklentileri yükseldiğinde sadece gevşetici etkiler değil, yan etkiler de güçleniyor. İkisi arasında optimum dengeyi kurmak gerekiyor." dedi.