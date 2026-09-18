BOJ’dan tarihi faiz artışı: 31 yılın zirvesinde
Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini yüzde 1,25’e yükselterek faiz oranını 31 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.
Faiz kararı 7’ye karşı 2 oyla alındı
BOJ Para Politikası Kurulu’nda yapılan oylamada faiz artışı kararı 7’ye karşı 2 oyla kabul edildi. Kurul üyeleri Toichiro Asada ve Ayano Sato, faiz artışına karşı oy kullandı.
Gözler BOJ Başkanı Ueda’nın açıklamalarında
Faiz kararının ardından BOJ Başkanı Kazuo Ueda’nın açıklama yapması bekleniyor. Ueda’nın vereceği mesajların, bankanın önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarının zamanlaması ve hızına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.
Karar kabine değişikliğinin ardından geldi
BOJ’un faiz artışı, Başbakan Sanae Takaichi’nin kabinede değişiklik yapmasından bir gün sonra geldi.
Takaichi, yeni kabinenin önceliğinin ekonomik büyümeyi destekleyen politikalara odaklanmak olacağını belirtti.