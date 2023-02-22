BOJ/Tamura: Ultra gevşek para politikası şu an için devam ettirilmeli

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Naoki Tamura, Banka'nın ultra gevşek para politikasını şu an için devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Tamura, enflasyonda son dönemde yaşanan yükselişin ücretlerde daha yüksek büyüme ile bir arada gerçekleşip gerçekleşmediği iyice incelenene kadar gevşek para politikasının devam ettirilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Japonya'da tüketici enflasyonunda artış hızının gelecek mali yılın ikinci yarısına doğru yavaşlamasının muhtemel olduğuna ifade eden Tamura, ancak enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması riski olduğunu da belirtti.

Bununla birlikte Tamura, BOJ'un bir noktada para politikası çerçevesini ve yüzde 2 enflasyon hedefinin uygulanabilirliğini, fayda ve maliyetleri dikkate alarak değerlendirmesi gerektiğini de vurguladı.