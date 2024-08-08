BoJ’un güvercin sinyali piyasaya moral aşıladı

Fed yetkililerinden gelen ve piyasadaki havanın düzelmesine katkıda bulunan açıklamaların ardından, merkez bankalarının rahatlatan ve risk algısını azaltan açıklamaları dün de devam etti.

Küresel piyasalarda hafta başında yaşanan dalgalanmanın baş aktörleri arasında yer alan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida piyasaların istikrarsız olması durumunda bankanın faiz artırımına gitmeyeceğini açıkladı. Uchida, yurt içindeki ve yurt dışında sermaye piyasalarındaki gelişmelerin son derece oynak olması nedeniyle mevcut politika faiz oranıyla parasal genişlemeyi şimdilik sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Uchida, "Banka finans ve sermaye piyasalarının dengesiz olduğu bir dönemde faiz artırmayacak" ifadesiyle güvercin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Açıklamaların ardından yendeki değer kaybı hızlandı. Yen, Uchida'nın BOJ'un yakın vadede faiz artırımına gitmeyeceğine işaret etmesinin ardından %2'nin üzerinde değer kaybederek 147.69 seviyesinde işlem gördü. Asya borsasında dün ilk işlemlerde risk iştahı zayıf görünse de, Uchida'nın iş dünyası liderlerine yaptığı bir konuşmada, finansal piyasaların istikrarsız olduğu bir dönemde BOJ'un faizleri artırmayacağını söylemesi risk iştahını kuvvetlendirdi. Asya borsalarında Uchida'nın açıklamalarının ardından dün pozitif bir seyir izlendi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 yükselişle günü 35.089 puandan tamamladı. Endeks pazartesi günü yaklaşık %13 düşüş kaydetmişti. Güney Kore'de Kospi endeksi de dün seansı yüzde 1,83 değer kazancıyla 2.568 puandan tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 artışla 16.850 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 yükselişle 2.870 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 79.160 puan seviyelerini gördü.

VIX endeksinde düşüş sürüyor

BoJ açıklamasının ardından Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.80, Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi %0.24 yükselirken, Avustralya ve Güney Kore borsa endekslerinde de yükselişler görüldü. Asya borsasındaki yükselişler Avrupa borsalarına da taşındı. Avrupa borsalarında da merkez bankası açıklamalarının yanı sıra beklentileri aşan bilançoların etkisiyle risk iştahı güçlüydü. Stoxx 600 borsa endeksi yüzde 1.3 yükseldi. Wall Street'in "korku göstergesi" olarak da bilinen CBOE Volatilite endeksi (VIX) pazartesi günü dört yılın zirvesi 65.73'e kadar yükselmesinin ardından dün 23.19 seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor. Analistler, Fed ve BoJ yetkililerinin resesyon endişelerine karşı güvercin tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti. Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, Fed'in faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti. ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a yükseltti.

Olli Rehn: Enflasyonda düşüş sürerse faiz indirimlerinin devamı gelir

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Finlandiyalı yönetim kurulu üyesi Olli Rehn, yavaşlayan enflasyon trendine dair güvenin artması durumunda ECB'nin faiz oranlarını indirmeye devam edebileceğini söyledi. Rehn, "Enflasyon yavaşlamaya devam ediyor fakat yüzde iki hedefi bu yıl zorlu" diye ekledi. Rehn ayrıca faiz indirimlerinin euro bölgesi ekonomisinin, özellikle de kırılgan sanayi büyümesinin ve azalan yatırımların toparlanmasına yardımcı olabileceğini ekledi.

Diger taraftan, Almanya'da sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayı sanayi üretimine ilişkin öncü verileri açıkladı. Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düştü.