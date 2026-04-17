BoJ’un nisan bilmecesi: Tarihi faiz hamlesi bir zorunluluk mu yoksa riskli bir yol ayrımı mı?

Japonya ekonomisi, yıllardır süregelen deflasyon sarmalından kurtulma çabasında belki de en kritik ve en belirsiz yol ayrımına gelmiş durumda. Küresel piyasalar, Tokyo’dan yükselecek şahin tınıların sadece yerel bir politika değişikliği mi yoksa dünya likidite haritasını yeniden çizecek bir sarsıntı mı olduğunu anlamaya çalışıyor. BoJ’un nisan ajandası, artık sadece bir rakam telaffuz etmenin ötesinde, yen üzerindeki spekülatif baskıları ve içerideki fiyat dinamiklerini dizginleme operasyonuna dönüşmüş vaziyette.

Para politikasında tarihi dönemeç: Negatif faizden reel artışa geçiş mi?

Japonya Merkez Bankası, yıllardır süregelen ultra gevşek para politikası ve negatif faiz dönemini geride bırakarak geçtiğimiz aylarda başlattığı normalleşme sürecinde nisan ayını en kritik virajlardan biri olarak görüyor. Piyasadaki faiz artırım olasılığı son günlerde Orta Doğu merkezli jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde bir miktar gerilemiş olsa da, bankanın ‘bekle-gör’ stratejisinden feragat edip etmeyeceği ekonomi yönetiminin en büyük sınavı olmaya devam ediyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda’nın mart ayındaki şahin tonu ve ithalat maliyetlerini doğrudan yukarı çeken zayıf yene yönelik müdahale sinyalleri, nisan ayındaki bir artışın sadece bir ihtimal değil, aynı zamanda para birimini koruma refleksi olarak masada kalmasını sağlıyor.

Enflasyon kıskacı ve yen baskısı: Bankanın eli zayıflıyor mu?

Japonya'da çekirdek enflasyonun uzun süredir yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi ve enerji fiyatlarındaki küresel tırmanış, BoJ’u faiz artırımı konusunda ‘geç kalmışlık’ riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Enerji şoklarının enflasyon görünümünü bozma potansiyeli, bankanın politika faizini Nisan ayında yukarı yönlü revize etme ihtimalini güçlendirirken; yendeki değer kaybının önüne geçilememesi, ekonomi yönetimini faiz silahını kullanmaya her zamankinden daha fazla zorluyor. Ancak jeopolitik krizlerin küresel büyümeyi yavaşlatma ihtimali, bankanın bu hamleyi yaz aylarına ötelemesine neden olabilecek en büyük karşı rüzgar olarak değerlendiriliyor.

Özetle, BoJ’un nisan ayındaki duruşu sadece Japon ekonomisi için değil, küresel likidite dengeleri için de belirleyici bir stres testi niteliği taşıyacak. Piyasalar, bankanın enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ile ekonomik kırılganlık arasındaki ince çizgide nasıl bir denge kuracağını, nisan sonundaki toplantıdan çıkacak mesajlarla anlamaya çalışacak. Bu tarihi kararın, Japonya’nın yıllardır beklediği ‘sağlıklı enflasyon’ döngüsünün müjdecisi mi olacağı, yoksa küresel belirsizliklerin ortasında zamansız bir adım olarak mı kayıtlara geçeceği, önümüzdeki dönemin en temel makroekonomik sorusu olmayı sürdürüyor.