Borcu borçla kapatacak

Arjantin hükümetinin, IMF İcra Kurulu'nun Arjantin'e 7,5 milyar dolarlık kredi diliminin ödenmesini onayladığını duyurmasının ardından konuşan kaynaklar, Arjantin hükümetinin bu parayı Çin ile olan swap hattını kapatmak için kullanmayı planladıklarını öne sürdüler.

Arjantin, swap hattı ile Çin'den 2,8 milyar dolar tutarında yuan alarak 2018 yılındaki IMF anlaşması çerçevesinde aldığı kredilerin iki diliminin geri ödemesinde kullanmıştı.

Negatif döviz rezervi 8 milyar doların üzerinde olan Arjantin, Çin MB'den Temmuz ayında kullandığı 1,7 milyar dolarlık swap için bu hafta ödeme yapmayı bekliyor.

7,5 milyar dolar IMF kredisinin 1 milyar dolarlık bölümü de Latin Amerika Kalkınma Bankası'na yapılması gereken ödemelerde kullanılacak.