Borse Dubai, Nasdaq hisselerini satıyor

Borse Dubai, Nasdaq’taki hisselerinin yaklaşık üçte birini, 27 milyon hisseyi, 59 dolar fiyattan satarak 1,6 milyar dolar kadar bir gelir elde edecek.

Yapılan açıklamaya göre Borse Dubai bu satıştan sonra Nasdaq hisselerinin yüzde 10'undan fazlasına sahip olmaya devam edecek.

Nasdaq, fiyatlandırma konusunda yaptığı ayrı bir açıklamada, arzın 22 Mart'ta tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Borse Dubai, Nasdaq'ın tedavüldeki hisselerinin en az yüzde 10'una sahip olmaya devam etmesi koşuluyla, Nasdaq'ın yönetim kuruluna bir aday atayabilecek.

Borse Dubai CEO'su Essa Kazım, "Bugünkü arz, Borse Dubai Grubu'nun sermaye yapısını ve likiditesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Nasdaq'ın uzun vadeli hissedarı olmaya devam ediyoruz ve şirketin başarısına yatırım yapıyoruz." dedi