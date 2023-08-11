Bostic: Fed, enflasyonu düşürmek için çok çalışıyor

Fed yetkililerinden ABD enflasyon verisi sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) son aylarda çok yüksek olan enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için çok çalıştığını söyledi.

Bostic, "İnsanlar istihdama girip çıktıklarında, bu genellikle onlar için son derece yıkıcı oluyor," dedi.

Atlanda Fed Başkanı, "Görevlerimizi iyi bir şekilde yerine getirirsek, herkes kazançlı bir istihdam ve tüm potansiyelleriyle tutarlı bir çalışma fırsatına sahip olacak." diye konuştu.

Bostic, para politikası veya ekonomik görünüm hakkında açıklamada bulunmadı.

Öte yandan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD ekonomisinin bir "dönüm noktası"na ulaşırken, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) enflasyonu düşürme mücadelesinde ilerleme kaydettiğini söyledi.

Harker, "Sadece ilerleme kaydettiğimiz enflasyonla mücadeleden bahsetmiyorum, ücretli çalışanların durumu, koronavirüs pandemisinden bu yana değişti." dedi.