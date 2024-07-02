Boston Celtics satışa çıkıyor

Açıklamaya göre kulübün çoğunluk hissesinin 2024 yılının sonunda satılması planlanıyor. Tüm hisse satışının 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. haberler/boston-celtics-satisa-cikti-nba-takimlari-milyar-dolara-el-degistiriyor-h1314" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre Celtics'in sahibi 63 yaşındaki Grousbeck ise 2028'e kadar organizasyonun başında kalmaya devam edecek.

Kontrolü elinde tutan ailenin şirketi Boston Basketball Partners da takımdaki tüm hisselerini miras ve aile planlaması nedeniyle satmayı planladığını belirtti.

Celtics için henüz bir satış fiyatı belli değil

Celtics için henüz bir satış fiyatı belli değil ancak beklentiler, spor franchise değerlemelerinin yükseldiği bir atmosferde takımın oldukça yüksek bir bütçeyle el değiştirme ihtimalinin olduğu yönünde.

Grousbeck, Celtics'i 2002 yılında satın aldı. 2002'de 360 milyon dolara satın alınan Boston Celtics, geçen 22 yılına iki NBA şampiyonluğu ekledi.

NBA'deki yüksek satışlar

ABD'deki profesyonel spor takımları (özellikle NFL ve NBA), hisselerinin bir kısmı satıldığında bile yüksek değerlemelere ulaşabiliyor.

2023 yılında NBA'in Phoenix Suns ve WNBA'in Phoenix Mercury takımları, 4 milyar dolarlık rekor bir değerleme karşılığında Matt Ishbia'ya satılmıştı.

2020 yılında Alex Rodriguez, Minnesota Timberwolves'ın yeni sahibi oldu. Rodriguez'in bunun için tahmini 1,5 milyar dolar ödediği belirtildi.

İş insanı Ryan Smith, 2020 yılında, Utah Jazz takımının çoğunluk hissesini Gail Miller'dan satın aldı. Bunun için 1,6 milyar dolar ödediği söylendi.

NBA yönetim kurulu, Brooklyn Nets'in ve Barclays Center'ın tam mülkiyetinin Joe Tsai'ye 2,35 milyar dolara satılmasını resmen onaylamıştı. Bu 2019 yılında, Amerikan spor rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ondan iki yıl önce ise, 2017 yılında, Houston Rockets Houston milyarderi Tilman Fertitta'ya 2,2 milyar dolara satıldı.

Daha da geriye gidersek 2014 yılında Donald Sterling, Los Angeles Clippers'ı Microsoft CEO'su Steve Ballmer'e 2 milyar dolar karşılığında satmayı kabul etti.

Aynı yıl bir başka satış haberi de Milwaukee Bucks'tan geldi. Eski Senatör Herb Kohl, Milwaukee Bucks'ın 550 milyon dolara iki New York'lu yatırım fonu yatırımcısına satıldığını duyurdu.

Forbes'a göre en değerli NBA takımları

Forbes'a göre Ekim 2023 itibarıyla ortalama bir NBA takımının değeri 3,8 milyar dolar. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 35'lik bir artış demek.

En değerli takımlar ve değerleri ise şöyle:



Medya hakları için görüşmeler sürüyor

Liglerin medya hakları da oldukça kazançlı. NBA, medya haklarıyla ilgili görüşmelere devam ediyor. Bu kapsamda NBCUniversal'ın NBA için yılda 2,5 milyar dolar ödemesi bekleniyor. Disney'in ESPN'si ve Amazon'un Prime'ı da diğer teklif sahipleri arasında bulunuyor.