Boston Fed Başkanı Collins 'daha az faiz indirimi' istiyor

Boston Fed Başkanı Susan Collins, güçlü istihdam verileri ve devam eden enflasyonun ardından, 2025 yılında birkaç ay önce öngördüğünden daha az faiz indiriminden yana olduğunu söyledi.

Sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Collins, faiz oranlarına ilişkin görünümünün Fed'in Aralık toplantısından sonra yetkililer tarafından açıklanan medyan projeksiyonla tutarlı olduğunu ifade etti. Bu tahminler Eylül ayındaki dört çeyrek puanlık indirimden bu yıl iki çeyrek puanlık indirime işaret ediyor.

Collins Bloomberg News'e verdiği röportajda, "Zaman içinde, biraz daha gevşeme uygun olacaktır, ancak belki de eylül ayında düşündüğümden biraz daha az. Verileri gerçekten sabırla bütünsel olarak değerlendirmek için zaman ayırmak -analitik ve sabırlı olmak- 2025'e giden politika hakkında düşünürken bana çok uygun görünüyor" dedi.

Collins, enflasyonun düşmesini beklediğini, ancak yukarı yönlü risklerin arttığını ve ilerlemenin muhtemelen "inişli çıkışlı" ve "düzensiz" olacağını söyledi.

Collins, "Temel görünümüm, enflasyonun düşmeye devam edeceği, belki de düşündüğümden daha kademeli olacağı yönünde" dedi ve enflasyon cephesinden gelen iyi haberlerin, daha erken gevşeme durumunu destekleyeceğini söyledi.

Collins, yeni Trump yönetiminin maliye politikalarına ilişkin belirsizliğin, ekonominin ve enflasyonun nasıl gelişeceğini tahmin etmeyi daha da zorlaştırdığını söyledi. "Yeni yönetimle birlikte hangi politika değişikliklerinin ortaya çıkabileceğine ilişkin çok fazla belirsizlik var. Bu konuda nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olduğumuzu sanmıyorum" dedi.