Bowman'dan dijital para açıklaması: Riskleri faydalarından çok olabilir

Federal Reserve üyesi Michelle Bowman, dijital para birimi CBDC'nin risklerinin faydalarından daha ağır basabileceğini ve perakende odaklı bir CBDC'nin tüketici mahremiyeti üzerinde olası etkileri ve geleneksel bankacılığın çeşitli risklerini taşıdığını belirtti.

Michelle Bowman ayrıca, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC'ler) hakkında tartışılan konulardan biri olan finansal istikrar riskleri hakkında da endişelerini dile getirdi.

Bowman, "CBDC'nin likidite ve kredi arzına etkisi, mevcut bankacılık sistemini nasıl etkileyebileceği ve bankacılık sektörü tarafından sağlanan önemli finansal hizmetlerin rolünü nasıl değiştirebileceği gibi birçok karmaşık soru var" dedi.

Ancak Bowman, Fed'in CBDC'leri araştırdığı ve bu konuda çalışmalar yürüttüğünü de belirtti. Bowman, CBDC'lerin kullanımının artması durumunda, geleneksel bankaların hala önemli bir rol oynayabileceğini söyledi ve "CBDC'ler bankacılık sektörünün yerini alacakları anlamına gelmiyor" dedi.