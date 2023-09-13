BP'nin CEO'su kişisel ilişkileri nedeniyle istifa etti

Montel-Foreks'in haberine göre, BP Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, şirketin CFO'su Murray Auchincloss'un, Londra merkezli şirketi 2020'den bu yana yöneten Looney'nin yerine geçici olarak CEO olarak görev yapacağını söyledi.

İstifa duyurusu, şirketin yakın zamanda Looney'nin meslektaşlarıyla olduğu iddia edilen ilişkiler hakkında başlattığı bir soruşturmanın akabinde yaşandı. Bu, iki yıl içinde bu türden ikinci incelemeydi.

Açıklamada, “Bay Looney bugün şirkete, önceki açıklamalarında tamamen şeffaf olmadığını artık kabul ettiğini bildirdi” ifadeleri yer alıyor.

BP yaptığı açıklamada, tüm ilişkilerin ayrıntılarını vermedi ve “Şirketin güçlü değerleri var ve yönetim kurulu, Şirketteki herkesin bu değerlere uygun davranmasını bekliyor. Özellikle tüm liderlerden rol model olarak hareket etmeleri ve başkalarının güvenini kazanacak şekilde sağduyulu davranmaları bekleniyor” şeklinde ifadelere yer verdi.

Geçen yıl yapılan bir incelemede Looney, CEO olmadan önce çalışma arkadaşlarıyla az sayıda tarihi ilişkisi olduğunu açıklamıştı ancak şirketin davranış kurallarında herhangi bir ihlal tespit edilmemişti. Ancak şirket, kendisinin geçmişteki kişisel ilişkilerinin yanı sıra gelecekteki davranışlarının açıklanacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Looney, BP'ye 1991 yılında mühendis olarak katıldı ve 2010 yılında firmanın yönetim ekibinin bir üyesi oldu. Onun icra kurulu başkanı olarak görevi, karantinalar sırasında küresel enerji talebinin düştüğü koronavirüs salgınıyla aynı zamana denk geldi. Görev süresi boyunca enerji devini 2050 yılına kadar net sıfıra indirmek için bir plan başlattı.

Ağustos ayında BP, gaz ticaretinden elde ettiği kârın artmasına rağmen petrol fiyatlarının geçen yılın şişirilmiş seviyelerinden gerilemeye devam etmesi nedeniyle temel kârının 2023'ün ilk yarısında yaklaşık %50 düşerek 7,55 milyar USD düzeyine gerilediğini belirtmişti.