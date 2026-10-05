Brent petrolde öngörüler ayrıştı: Tahmin aralığı 55-86 dolara genişledi

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Uluslararası yatırım bankaları stoklardaki azalmaya dikkat çekerek tahminlerini güncelliyor. Ancak bankaların kendi arasındaki ayrışma dikkat çekiyor. Çin'den gelen veriler ise yapısal bir dönüşüme işaret ediyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve iç talepteki yavaşlama, Çin'in petrol iştahını azaltıyor.

Bankalar arasında öngörü farkı derinleşiyor

UBS, Brent petrole ilişkin tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2025 yılı için Brent petrol tahminini 66 dolardan 67 dolara yükseltti. 2026 yılı için ise 70 dolar beklentisini korudu. Gerekçe olarak Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler ve küresel petrol stoklarındaki düşüş gösterildi.

J.P. Morgan ise beklentisini aşağı çekti. Banka, ikinci yarı için Brent petrol tahminini düşürerek üçüncü çeyrekte 86 dolar, dördüncü çeyrekte 80 dolar ve yıl sonunda 78 dolar öngördü. Gerekçe olarak OECD stoklarındaki düşüşün beklentinin altında kalması ve talep kaybının öngörülenden fazla olması gösterildi.

Goldman Sachs ise en temkinli projeksiyonu açıkladı. Banka, Brent petrolün 2026 yılında ortalama 56 dolarda kalacağını ve yıl sonunda 55 dolara gerileyeceğini tahmin ediyor.

Sinopec: Talep %8,9 azalacak

Çin tarafında ise görünüm tersine dönüyor. Çin'in en büyük rafineri şirketi Sinopec'e bağlı Ekonomi ve Kalkınma Araştırma Enstitüsü'ne göre, ülkenin petrol talebi 2026 yılında günlük 600 bin varil azalacak. Bu miktar %8,9'luk bir düşüşe karşılık geliyor.

Söz konusu düşüşün gerçekleşmesi halinde Çin'in petrol tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak. Raporda düşüşün nedenleri arasında yüksek petrol fiyatlarının yanı sıra elektrikli araçların hızla yaygınlaşması gösteriliyor. Enstitü, 2026'da Çin'de benzin talebinin %8,7, motorin talebinin ise %11,4 azalacağını öngörüyor.

Çin Gümrük İdaresi verileri de bu eğilimi teyit ediyor. Buna göre ülkenin ham petrol ithalatı ağustosta yıllık bazda %23,4 azaldı.

OPEC 2045'e işaret ediyor

Kısa vadeli çelişkiye karşın uzun vadeli projeksiyonlar petrol talebinin tamamen ortadan kalkmayacağına işaret ediyor. OPEC'e göre küresel petrol talebi 2045 yılında günlük 109,8 milyon varile ulaşacak.

Fiyat değil, talep kırılması belirleyici olacak

Bankaların tahmin aralığının 55 dolar ile 86 dolar arasına genişlemesi, piyasadaki belirsizliğin fiyat üzerinden değil, talep üzerinden okunması gerektiğini gösteriyor. Kısa vadede jeopolitik riskler fiyatı yukarı itmeye devam etse de, dünyanın en büyük ithalatçısının talebinden %8,9'luk vazgeçmesi, 2026 sonrasında petrol piyasasında oyunun kurallarını değiştirecek ana unsur olarak öne çıkıyor. Bu ayrışma sürdükçe fiyatlarda kalıcı bir dengeden söz etmek zorlaşıyor.