Brezilya ekonomisi ilk çeyrekteki sürpriz büyümeye rağmen yavaşlayabilir mi?

Brezilya ekonomisi, mart döneminde sanayi üretimi ve ihracat kanadında yakaladığı sürpriz ivmeyle yıla operasyonel bir başlangıç yapmış olsa da, büyüme kompozisyonunun alt kalemleri daha durağan bir eğilimi yansıtıyor. İlk çeyrekte sanayinin sergilediği kapasite kullanım oranı ve dış ticaret fazlasındaki rekorlar kuşkusuz pozitif birer ayrışmayı temsil ediyor; ancak bu genişlemenin yılın geneline yayılması önünde ciddi yapısal ve parasal engeller bulunuyor. Özellikle hanehalkı tüketim harcamalarındaki marjinal azalma sinyalleri ve kredi genişleme hızındaki yavaşlama, mart ayındaki beklenti üstü performansın yerini daha düşük bir büyüme katsayısına bırakacağının öncü göstergeleri olarak kabul ediliyor.

Sıkı para politikasının marjinal tüketim eğilimi üzerindeki baskısı

Ekonomik aktivitenin temel belirleyicisi olan parasal politika, mart ayındaki nominal canlılığa rağmen reel büyümenin önündeki en sert dengeleyici unsur olarak varlığını sürdürüyor. Brezilya Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14,5 seviyelerinde çıpalama kararlılığı, iç pazarda sermaye maliyetlerini yüksek tutarak hem sabit sermaye yatırımlarını hem de hanehalkının harcanabilir gelirini doğrudan baskılamaya devam ediyor. İlk çeyrekte belirli alt sektörlerdeki envanter birikimi bu baskıyı bir miktar maskelemeyi başarsa da, yüksek reel faiz ortamının yarattığı likidite sıkışıklığının ikinci çeyrekten itibaren perakende ve hizmetler sektöründe daha belirgin bir dezenflasyonist durgunluğa yol açması temel senaryo olarak değerlendiriliyor.

Sektörel ayrışma ve sanayi üretiminin sürdürülebilirlik katsayısı

Mart ayında sanayi üretim endeksinde gözlenen artışın homojen bir tabana yayılmak yerine, özellikle havacılık ve ekstraktif sanayi gibi belirli stratejik kalemlerle sınırlı kalması, büyümenin kalitesine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İmalat sanayinin genelinde gözlenen birim maliyet artışları ve küresel tedarik zinciri maliyetlerindeki dalgalanmalar, üretimin uzun vadeli bir trend değişiminden ziyade birikmiş dış talebe verilen bir tepki olduğunu ortaya koyuyor. Yılın ikinci yarısına dair GSYH tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi, ilk çeyrekteki performansın aslında ekonominin genel verimlilik artışından ziyade, dış pazarlardaki geçici talep kaymaları ve baz etkisinin bir sonucu olduğunu saptıyor.

Küresel emtia çevrimi ve dış ticaret dengesindeki risk projeksiyonu

Brezilya’nın ilk çeyrekte rekor seviyeye ulaşan dış ticaret fazlası, her ne kadar döviz rezervi kompozisyonunu güçlendirmiş olsa da, önümüzdeki çeyreklerde küresel jeopolitik risklerin ve ticaret savaşlarının doğrudan hedefinde yer alıyor. Orta Doğu’daki istikrarsızlığın enerji maliyetleri üzerindeki volatiliteyi artırması ve ana ticaret ortaklarının büyüme hızlarındaki yavaşlama, Brezilya’nın ihracat hacmini ve dış ticaret hadlerini baskılama potansiyeli taşıyor. Emtia fiyatlarındaki olası bir deflasyonist süreç ve döviz kurlarındaki arbitraj hareketleri, dış ticareti büyümeyi domine eden bir faktör olmaktan çıkarıp, cari denge üzerinde makro-ihtiyati bir risk unsuru haline getirebilir.

Ekonomik denge arayışında faiz ve enflasyon korelasyonu

Brezilya ekonomisi için 2026’nın kalan dönemindeki seyri, büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonlar ile Brezilya Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi hassasiyeti arasındaki dengeye endeksli kalacak. Çekirdek enflasyonun hedef koridoruna yakınsaması bir iyimserlik kaynağı olsa da, küresel arz şokları faiz indirim döngüsünü öteleyerek ekonomik aktiviteyi daha uzun süre daraltıcı bölgede tutabilir. Gelinen noktada, ilk çeyrekteki dirençli makro görünümü yıl sonuna taşımak, sadece yerli üretim kapasitesine değil, aynı zamanda küresel risk priminin nasıl yönetileceğine ve para politikasındaki gevşeme adımlarının zamanlamasına bağlı olacaktır.